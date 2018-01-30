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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Разменная монета. Ольга Граф первой отказала грязным играм МОК

Первый российский медалист Сочи-2014 первым отверг одолжение (приглашение) МОК. А ведь это был последний шанс Ольги Граф. Кто следующий?

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фотографий
26
фотографий

Александр Круглов

«Спорт стал разменной монетой»

Наконец-то это свершилось. Первая российская спортсменка отказалась участвовать в организованном МОК коллективном унижении российских спортсменов в Пхёнчане и добровольно отвергла приглашение на Олимпиаду. И вот какая штука: именно Ольга Граф завоевала первую медаль сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи. И она же стала первой, кто отказался быть «Олимпийским атлетом» в Южной Корее.

«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я так же не сомневаюсь. Большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», — заявила Ольга Граф.

Конечно, своим основным мотивом Граф назвала невозможность участвовать в командной гонке, к которой она целенаправленно готовилась в ходе сезона, но никто ей не мешал выступать в других дисциплинах, таких как 1500 и 3000 метров. От этого шанса Граф отказалась по своей воле.

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Олимпийская бронза и невольный стриптиз

Ольга — одна из немногих участниц сочинской Олимпиады, кому МОК позволил принять участие в Играх в Пхёнчхане. Она не находилась ни в «списке Дюшес», ни в других списках доктора Родченкова, которые могли бы её скомпрометировать. В то же время именно сочинская Олимпиада сделала Граф известной. В забеге на 3000 метров она сенсационно завоевала бронзовую медаль, которая стала первой для россиян в Сочи, после чего легкомысленно расстегнула свой конькобежный костюм, забыв, что под ним ничего нет. Позже Ольга завоевала и вторую бронзу — в командной гонке.

В сборной Граф дебютировала довольно поздно в 24 года, при этом долгое время не могла пробиться на главные соревнования и пропустила Олимпиаду в Ванкувере.

Лишь в следующем сезоне она впервые выступила на чемпионате мира на отдельных дистанциях, где заняла 18-е место. Серьёзного прорыва в результатах она добилась за год до сочинской Олимпиады, когда установила рекорд России в классическом многоборье. Пик спортсменки пришёлся на 2014 год, когда помимо двух олимпийских медалей она выиграла серебро чемпионата России в классическом многоборье, а в последующие два года продолжила завоёвывать медали мирового первенства в командной гонке.

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Призыв для остальных?

Очевидно, что сочинская Олимпиада станет для Граф последней. Она не собирается в ближайшее время заканчивать карьеру, готова тренироваться и даже принять участие в альтернативных соревнованиях для недопущенных олимпийцев. Однако 34-летней спортсменке будет крайне сложно пройти ещё один олимпийский цикл. Она отказалась от своего последнего большого шанса, в то время как другие спортсмены готовы цепляться за любую соломинку и терпеть любые унижения, лишь бы поехать на Олимпиаду. Даже те, у кого это шанс точно не последний.

«Ольга достаточно четко изложила свою позицию, мы эту позицию понимаем. Два ее партнера не получили приглашение на Олимпиаду в командной гонке, это та дисциплина к которой она готовилась, а в итоге не сможет выступить. Мы изначально говорили, что поддержим любое решение спортсмена. Это выбор Ольги»,

— отметил президент СКР Алексей Кравцов.

Последует ли кто-то её примеру? Например, биатлонисты, которые могут выиграть медаль лишь при очень удачном стечении обстоятельств. Зато повторив поступок Граф у них куда больше шансов войти в историю и поддержать своих несправедливо отстранённых товарищей Шипулина, Юрлову-Перхт, Гараничева и других.

Российская конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в Олимпиаде
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
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