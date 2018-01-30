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09:40 (мск), источник: ТАСС

Российская конькобежка Ольга Граф отказалась от выступления на Олимпиаде-2018

ТАСС, 30 января. Двукратная бронзовая медалистка Игр в Сочи российская конькобежка Ольга Граф приняла решение не выступать на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

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26
фотографий

«На данный сезон я возлагала большие надежды, после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхёнчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась, это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России», — написала она.

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«Как спортсмен и как гражданин я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях, но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», — продолжила Граф.

«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке.

Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования. В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане», — заключила спортсменка.

Ранее стало известно, что МОК пригласил на Игры-2018 четверых конькобежцев и семерых шорт-трекистов из России. В число приглашенных на Олимпиаду не вошли лидеры команд Павел Кулижников, Денис Юсков и Виктор Ан.

Российская конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в Олимпиаде
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