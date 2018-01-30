Российская конькобежка Ольга Граф отказалась от выступления на Олимпиаде-2018

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«На данный сезон я возлагала большие надежды, после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхёнчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась, это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России», — написала она.

«Как спортсмен и как гражданин я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях, но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», — продолжила Граф.

«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке.

Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования. В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане», — заключила спортсменка.