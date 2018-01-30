Источник: Граф — первая россиянка, добровольно отказавшаяся от участия в ОИ-2018

МОК не допустил до Олимпиады-2018 ряд ведущих российских атлетов, а тем, кто сможет принять участие в соревнованиях, придётся выступать под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Приглашения на Игры-2018 получили только 169 спортсменов из России, включая Граф, которая в Сочи завоевала две бронзовые медали — на дистанции 3000 метров и в командной гонке.



В списке российских спортсменов, допущенных до Олимпиады-2018, есть ещё три конькобежца: Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова.