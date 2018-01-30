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00:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Граф — первая россиянка, добровольно отказавшаяся от участия в ОИ-2018

Двукратный призёр Сочи-2014 конькобежка Ольга Граф стала первой российской спортсменкой, добровольно отказавшейся от участия в Олимпийских играх — 2018, утверждает общественно-спортивный телеграм-канал Подмосковья «Живу спортом».

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26
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МОК не допустил до Олимпиады-2018 ряд ведущих российских атлетов, а тем, кто сможет принять участие в соревнованиях, придётся выступать под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia. Приглашения на Игры-2018 получили только 169 спортсменов из России, включая Граф, которая в Сочи завоевала две бронзовые медали — на дистанции 3000 метров и в командной гонке.

В списке российских спортсменов, допущенных до Олимпиады-2018, есть ещё три конькобежца: Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова.

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