Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Избавим РФ от этой чумы»: ответ на санкции США готов - СМИ
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Дети с ограничениями в здоровье сдают ЕГЭ лучше других школьников
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Собчак надела эффектное платье-рубашку на программу Познера
Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.01
Сельта3
Бетис2
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Суонси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Хаддерсфилд
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
31.01
Бостон Брюинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
31.01
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Все события
МОК отреагировал на письмо Виктора Ана - СМИ
СМИ: Почему Индия хочет отказаться от С-400 РФ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
ЦСКА в третий раз подряд сыграл вничью в товарищеском матче
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018
Собчак надела эффектное платье-рубашку на программу Познера
Виктория Лопырева блистала на свадьбе экс-супруга Ольги Бузовой
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Жители расселяемых пятиэтажек пожаловались на недоделки в домах
Как спрятать шкаф-купе: 6 дельных советов
Фоторепортажи
11Разгром «Валенсии», матчи Кубка Англии и другие события выходных
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
29 января, источник: БЕЛТА

НОК назвал имена трех белорусских конькобежцев, дозаявленных на Олимпиаду-2018

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет назвал обладателей трех дополнительных квот в конькобежном спорте, предоставленных Беларуси оргкомитетом XXIII зимних Олимпийских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В состав белорусской спортивной делегации включены Виталий Михайлов (масс-старт), Татьяна Михайлова (1000 м) и Ксения Садовская (500 м). Ранее право выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевали еще два представителя конькобежного спорта: Марина Зуева (1500 м, 3000 м, 5000 м, масс-старт) и Игнат Головатюк (500 м, 1000 м).

Как сообщалось, сегодня оргкомитет ОИ-2018 выделил Беларуси 5 дополнительных квот на участие в Играх. Кроме трех конькобежцев в Пхенчхан могут отправиться еще два представителя лыжных гонок. Лыжники еще окончательно не определились с двумя дополнительными участниками команды Беларуси. На сегодняшний день уже известны имена 31 белорусского атлета, которые выступят в 6 видах спорта.

 Дмитрий Маликов рассказал о рождении сына от суррогатной матери
Ученые нашли связь между дневным сном и болезнью Альцгеймера
Родченков рассказал о роли Путина в допинговом скандале
Стала известна первая россиянка, отказавшаяся от участия в ОИ
ЦСКА в третий раз подряд сыграл вничью в товарищеском матче
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018
Станислав Черчесов заявил, что внимательно следит за Дзюбой
Футбольный клуб, созданный Дэвидом Бекхэмом, принят в MLS
Прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии по футболу
Новости
Авто
В Россию приедет новый маленький кроссовер Toyota Новым президентом компании ООО «Тойота Мотор» назначен Сюдзи Суга, который рассказал, какие новинки вскоре появятся на нашем рынке
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь