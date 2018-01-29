НОК назвал имена трех белорусских конькобежцев, дозаявленных на Олимпиаду-2018

В состав белорусской спортивной делегации включены Виталий Михайлов (масс-старт), Татьяна Михайлова (1000 м) и Ксения Садовская (500 м). Ранее право выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевали еще два представителя конькобежного спорта: Марина Зуева (1500 м, 3000 м, 5000 м, масс-старт) и Игнат Головатюк (500 м, 1000 м).

Как сообщалось, сегодня оргкомитет ОИ-2018 выделил Беларуси 5 дополнительных квот на участие в Играх. Кроме трех конькобежцев в Пхенчхан могут отправиться еще два представителя лыжных гонок. Лыжники еще окончательно не определились с двумя дополнительными участниками команды Беларуси. На сегодняшний день уже известны имена 31 белорусского атлета, которые выступят в 6 видах спорта.