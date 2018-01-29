Журова: Российские конькобежки Воронина и Голикова могут побороться за золото ОИ-2018

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«Если говорить про тех четырех спортсменов (приглашение от МОК на Игры-2018 получили четыре российских конькобежца — прим. ТАСС), то как минимум двое из них могут завоевать медали, даже начиная от золота и заканчивая бронзой. Это Воронина и Голикова — они на Кубках мира были очень близко к этому. Да, они не были победителями, но были серебряными и бронзовыми призерами на этапах Кубка мира», — рассказала Журова.

Также Журова считает, что шансы на попадание в медали есть у шорт-трекиста Семена Елистратова.

Двойные стандарты и выводы

Неприглашение на Игры конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова Журова назвала проявлением двойных стандартов со стороны олимпийских спортивных чиновников. При этом вице-президент Союза конькобежцев России считает, что российские спортсмены дали повод себя не допустить до соревнований.

«Случайностей не бывает, к сожалению, с Юсковым — его детская шалость, она была очень минимальная, но она же была. То же самое у юного Кулижникова, который купил в аптеке какой-то препарат, съел его, а там оказался запрещенный компонент. Это вопрос внимательности, да сейчас можем сожалеть, что с нашими ребятами это случилось, но что надо быть внимательными, читать и понимать — абсолютно точно», — подчеркнула Журова.

В то же время она считает, что ситуация вокруг Олимпиады в Южной Корее спровоцировала прогресс в борьбе с использованием допинга в России. «За это время [после решения МОК] дисквалификаций как раз не было и все наши спортсмены правда чистые, и теперь их, наверное, ночью разбуди, они знают все антидопинговые правила и знают как себя вести, что делать», — сказала Журова.

Допинг в детском спорте

Одной из важных задач в сложившейся ситуации Журова считает просвещение юных спортсменов, их тренеров и родителей относительно антидопинговых правил. Она полагает, что на уровне детского спорта следованию антидопинговым правилам уделяют недостаточно внимания.