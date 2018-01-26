Южная Корея сожалеет о решении МОК не допускать Ана до Олимпиады-2018
МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Южная Корея сожалеет о том, что
МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Южная Корея сожалеет о том, что
«И Россия и мы сожалеем о решении МОК не допускать Ана до Олимпиады в Пхёнчхане, — сказал У Юн Гын. — Мы вообще не уверены, что он принимал допинг. В любом случае, мы сожалеем о таком решении».
«Ан как мост связывает Россию и Южную Корею, поэтому мы очень сожалеем», — добавил посол.
Ранее Международный олимпийский комитет не выдал Ану приглашение на Олимпиаду-2018.
Спортсмен до 2011 года представлял сборную Южной Кореи, став трехкратным олимпийским чемпионом (на Играх-2006 в Турине), а также завоевал 18 золотых медалей чемпионатов мира. В 2011 году спортсмен принял российское гражданство, мотивируя свое решение желанием выступить на Играх 2014 года в Сочи, на которых он выиграл три золотые награды.