Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
9 удивительных свойств грудного молока
Из СИЗО с намеками: муж перешел к угрозам девушке "без рук"
Мелания Трамп в пальто Dolce & Gabbana отправилась в музей
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит2
Динамо Р2
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Эйбар
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс5
Нью-Йорк Рейнджерс6
Хоккей. КХЛ
27.01
Куньлунь
Амур
Все события
СМИ: Почему Индия забраковала российские С-400
Россияне ответили на ультиматум МОК - СМИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
«Спартак» и Максимович: аренда на 13 матчей
Опубликованы правила поведения для российских спортсменов на ОИ
Бондарчук и Андреева впервые за долгое время вышли в свет
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
18Самый грустный хет-трик «Спартака»
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
19:21 (мск), источник: ТАСС

Южная Корея сожалеет о решении МОК не допускать Ана до Олимпиады-2018

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Южная Корея сожалеет о том, что шорт-трекист Виктор Ан не сможет принять участие в Олимпийских играх 2018 года. Об этом ТАСС сообщил посол Республики Корея в РФ У Юн Гын.

Видео
Олимпийский чемпион Виктор Ан напрямую обратился к президенту МОК

«И Россия и мы сожалеем о решении МОК не допускать Ана до Олимпиады в Пхёнчхане, — сказал У Юн Гын. — Мы вообще не уверены, что он принимал допинг. В любом случае, мы сожалеем о таком решении».

«Ан как мост связывает Россию и Южную Корею, поэтому мы очень сожалеем», — добавил посол.

Ранее Международный олимпийский комитет не выдал Ану приглашение на Олимпиаду-2018.

Спортсмен до 2011 года представлял сборную Южной Кореи, став трехкратным олимпийским чемпионом (на Играх-2006 в Турине), а также завоевал 18 золотых медалей чемпионатов мира. В 2011 году спортсмен принял российское гражданство, мотивируя свое решение желанием выступить на Играх 2014 года в Сочи, на которых он выиграл три золотые награды.

 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Четыре золота, два десятка медалей: что ждет Россию в Пхенчхане
Погребняк прокомментировал расторжение контракта с «Динамо»
«Спартак» и Максимович: аренда на 13 матчей
Опубликованы правила поведения для российских спортсменов на ОИ
Вольфганг Пихлер: Мне повезло, но решения по россиянам абсурдны
РФС подал жалобу в ФИФА на президента Федерации футбола Норвегии
МОК: Не можем комментировать отдельные случаи недопуска россиян
Новости
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото) Актриса появилась на публике в просторном наряде.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь