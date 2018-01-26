Южная Корея сожалеет о решении МОК не допускать Ана до Олимпиады-2018

Видео Олимпийский чемпион Виктор Ан напрямую обратился к президенту МОК

«И Россия и мы сожалеем о решении МОК не допускать Ана до Олимпиады в Пхёнчхане, — сказал У Юн Гын. — Мы вообще не уверены, что он принимал допинг. В любом случае, мы сожалеем о таком решении».

«Ан как мост связывает Россию и Южную Корею, поэтому мы очень сожалеем», — добавил посол.

Ранее Международный олимпийский комитет не выдал Ану приглашение на Олимпиаду-2018.