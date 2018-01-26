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11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Юсков: Я просто перестал верить в Олимпийские игры

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков признался, что воспринимает ситуацию с недопуском на Олимпиаду как несправедливость по отношению к чистым спортсменам.

Источник: РИА "Новости"

«Отстоять свою честь и достоинство в суде — это всё, конечно, хорошо. Но вопрос не в этом. Я ведь не воспринимаю как личное всё случившееся со мной. Я воспринимаю это как несправедливость по отношению к «чистым» спортсменам, которые заслужили право выступить на Играх и не смогут этого сделать. Вот в чём дело. Главное, чтобы всё это не повторилось и не случилось с ребятами, которые придут в спорт, главное, чтобы они не разочаровались, чтобы с ними такого не было. Вот о чём я думаю.

Я просто перестал верить в Олимпийские игры, олимпизм. Когда ты чистый спортсмен, когда постоянно сдаешь допинг-пробы, когда своими результатами доказываешь свой уровень, когда по тебе нет никаких доказательств и тебя при этом не допускают до Олимпиады, как после этого во что-то верить? Безо всяких на то доказательств тебя начинают считать «грязным» спортсменом и не допускают до Игр, — цитирует Юскова «РИА Новости».

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