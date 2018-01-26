Юсков: Я просто перестал верить в Олимпийские игры

«Отстоять свою честь и достоинство в суде — это всё, конечно, хорошо. Но вопрос не в этом. Я ведь не воспринимаю как личное всё случившееся со мной. Я воспринимаю это как несправедливость по отношению к «чистым» спортсменам, которые заслужили право выступить на Играх и не смогут этого сделать. Вот в чём дело. Главное, чтобы всё это не повторилось и не случилось с ребятами, которые придут в спорт, главное, чтобы они не разочаровались, чтобы с ними такого не было. Вот о чём я думаю.