Елистратов считает, что российские спортсмены не должны отказываться от участия в ОИ
ТАСС, 26 января. Олимпийский чемпион Сочи в
ТАСС, 26 января. Олимпийский чемпион Сочи в
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, в том числе партнеров Елистратова по эстафетной четверке, победившей на Играх в Сочи, — Виктора Ана, Руслана Захарова и Владимира Григорьева. Сам Елистратов в числе 169 допущенных атлетов сможет выступить на Олимпиаде в Южной Корее.
«Ситуация идет к тому, что вслед за несправедливыми отстранениями мы бы отказались от участия, проглотив все, что происходило последнее время вокруг Олимпиады, и крутились в своем болоте, сидя дома. Но этого делать нельзя, не поехать — значит отступить и сдаться. Мысль о том, что
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Сборная России не будет представлена на Играх-2018, российские спортсмены смогут выступить только под олимпийским флагом в статусе «олимпийских атлетов из России».