Кулижников, Юсков и Ан примут участие в финальных сборах перед Олимпиадой-2018

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно пригласил на Олимпиаду-2018 лишь четырех конькобежцев и семерых шорт-трекистов из России. В этот список не попали лидеры сборной России Павел Кулижников, Денис Юсков и Виктор Ан.

«Российские конькобежцы, как и шорт-трекисты, примут участие в финальных сборах независимо от того, кто получил или не получил предварительное приглашение. Конькобежцы едут в Японию, как и запланировано, 25 января, потому что это процесс подготовки к этапу Кубка мира и чемпионату мира. Сбор у шорт-трекистов мы перенесли в Новогорск, это решение тренерского совета. При положительном решении о допуске они заедут в олимпийскую деревню 1 февраля», — сказала Слаутина.