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19:06 (мск), источник: ТАСС

Кулижников, Юсков и Ан примут участие в финальных сборах перед Олимпиадой-2018

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские конькобежцы и шорт-трекисты, не получившие предварительный допуск к участию в Олимпиаде в Пхёнчхане, отправятся на заключительный тренировочный сбор перед стартом Игр. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно пригласил на Олимпиаду-2018 лишь четырех конькобежцев и семерых шорт-трекистов из России. В этот список не попали лидеры сборной России Павел Кулижников, Денис Юсков и Виктор Ан.

«Российские конькобежцы, как и шорт-трекисты, примут участие в финальных сборах независимо от того, кто получил или не получил предварительное приглашение. Конькобежцы едут в Японию, как и запланировано, 25 января, потому что это процесс подготовки к этапу Кубка мира и чемпионату мира. Сбор у шорт-трекистов мы перенесли в Новогорск, это решение тренерского совета. При положительном решении о допуске они заедут в олимпийскую деревню 1 февраля», — сказала Слаутина.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхёнчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.

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