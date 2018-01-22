Скобрев заявил, что не услышал ничего нового на слушаниях в CAS

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Среди конькобежцев в этом списке были Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов и Скобрев. Первые трое лично присутствовали на заседании суда, Скобрев принял участие по видеоконференции.

«Не было ничего интересного, на чем можно было бы заострить внимание, — сказал Скобрев. — Все проходило в формате вопрос-ответ. Обычные формальности, никакой дополнительной информации нет, кроме того, что я говорил ранее. Ничего нового не услышал, меня просто спросили, где сдавал пробу, куда ездил, сейчас просто ждем решения».