Аномалия МОК: русского корейца не пускают в Пхенчхан

Источник: Спорт-Экспресс

Виктор Ан — это достояние корейского, российского и мирового спорта. Столь успешных шорт-трекистов в истории не было. Он как Усэйн Болт в легкой атлетике, Оле Эйнар Бьорндален в биатлоне и Лариса Латынина в спортивной гимнастике. Но теперь его успехи ставятся под сомнение.

Выступая под именем Ан Хен Су в Турине-2006 20-летний спортсмен принес Корее бронзу и сразу три золота. В том же году он стал абсолютным чемпионом мира, а спустя год — защитил титул. Его называли «богом шорт-трека». Казалось, он будет побеждать и побеждать. Однако судьба корейцу выпала куда более сложной.

Виктор АН | Источник: Спорт-Экспресс

РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ

В 2008-м случилось страшное — на тренировке звездный спортсмен упал и влетел коленом в угол ограждения. Как показал рентген, удар был настолько сильным, что кость переломилась пополам. Удивительно, но родная федерация помогать любимцу публики не спешила. На аванс-сцену выходили новые талантливые «звездочки», и Ан Хен Су решили списать.

Спортсмен не собирался сдаваться, пытался пробить в Ванкувер — но тщетно. Без какой-либо поддержки и нормального восстановления сделать это было практически невозможно. От безысходности его дядя начал искать способы по перезапуску карьеры спортсмена, которого потихоньку начали забывать. Одним из вариантов был переезд в Россию. Нам нужен был мастер в диковинном виде спорта, ему — шанс. В результате в конце декабря 2011 года трехкратный на тот момент олимпийский чемпион получил российский паспорт и новое имя — Виктор Ан. Под ним он и стал широко известен в нашей стране.

В Сочи Виктор АН завоевал три золота и бронзу | Источник: Спорт-Экспресс

В СОЧИ ОН СТАЛ ЛЕГЕНДОЙ

Сказать, что Ан тут же начал поражать всех на тренировках, было бы неправдой.

— Когда Виктор пришел в команду, было очень много вопросов по его здоровью, — вспоминает старший тренер Андрей Максимов. — Сколько сил потратили доктора Вадим Гребенюк и Виктория Гоготова, знают только они сами и Витя. Но нужно отдать должное трудолюбию и характеру Ана и людям, которые вложили в него столько души и времени. Только со временем он начал ходить в тренажерный зал и очень плавно повышать нагрузки. Однако его работоспособность и самоотверженность помогли все преодолеть.

В сезоне-2012/13 Ан все-таки предстал боевой единицей и поспособствовал прогрессу всей сборной. Его главная фишка — сумасшедшая скорость мысли. Он не обладает космическими физическими данными, но в тактике Виктор — король. Никаким допингом она не нарабатывается, но в шорт-треке решает очень многое.

В 2013-м Ан после 6-летнего перерыва выиграл личную медаль на чемпионате мира — серебро на 500 м. На предолимпийском чемпионате Европы спортсмен одержал сразу четыре победы. А потом были Олимпийские игры, которые сделали его настоящей легендой — он выиграл в Сочи бронзу и три золота. Как и в Турине восемью годами ранее.

Виктор АН | Источник: Спорт-Экспресс

КОНЕЦ КРАСИВОЙ СКАЗКЕ?

Уже тогда Ан всем все доказал. Его история была очень красивой. Как в избитом, но неправдоподобном голливудском фильме. Корейские спортивные власти негодовали, российские — торжествовали. Он мог уйти на пике славы, но в голове у великого чемпиона засела мысль: «А почему бы не попробовать еще?» Виктор не скрывал, что проводись Игры-2018 в любом другом месте — он бы завязал еще после Сочи. Однако не попытаться победить на своей исторической родине, в Корее, он себе позволить не смог. Для Ана Олимпиада в Пхенчхане должна была стать фактически второй домашней подряд. Должна, но, похоже, не станет…

Большую часть этого олимпийского цикла спортсмен пропускал. Соревноваться на этапах Кубка мира и чемпионатах Европы и мира у него мотивации уже не было. В спорте Виктора держал только Пхенчхан. Нынешний сезон — первый за последние три года, к которому он готовился полноценно. На недавнем чемпионате Европы Ан выиграл серебро на 500 м. Не так густо, как раньше, но кондиции спортсмен постепенно набирал.

И здесь, как гром среди ясного неба, прогремел приговор МОК. Виктор Ан оказался в «черном списке» комиссии по допуску. Причины на данный момент неизвестны. Российская сторона еще пытается отстоять русского корейца. Но шансы на это не столь высоки. Таким образом, красивейшая драма легендарного спортсмена близка к трагической развязке. Поверить в то, что величайший в истории шорт-трекист, выигрывавший 20 золотых медалей на 14 чемпионатах мира и сотни раз сдававший допинг-пробы в самых разных странах мира, решил вдруг мошенничать, приехав в России, очень сложно.

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Вполне вероятно, Ан мог бы выиграть медаль в Пхенчхане, а, может быть, даже и не одну. Хотя столь же серьезным претендентом на победу, как четыре года назад, Виктор уже не является. Сейчас лидер нашей команды — Семен Елистратов. Возможно, Ан в Пхенчхане в очередной раз смог бы удивить весь мир, но этого, с большой долей вероятности, мы уже не узнаем. Можно лишь констатировать, что наша эстафетная команда без шестикратного олимпийского чемпиона станет намного слабее.