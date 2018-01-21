Юсков стал третьим на дистанции 1000 м на этапе КМ в Германии

Победу одержал голландец Кьелд Нёйс, который показал время 1 минута 8,40 секунды. Вторым стал норвежец Ховар Лорентсен (отставание 0,26 секунды). Юсков проиграл победителю 0,55 секунды.
Другой российский конькобежец Михаил Козлов стал девятым (+1,67).
Ранее в пятницу в первый день этапа Кубка мира в Эрфурте Юсков одержал победу на дистанции 1000 м.
Этап Кубка мира в Эрфурте завершится 21 января. Этот старт является последним перед Олимпиадой. Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.