Юсков стал третьим на дистанции 1000 м на этапе КМ в Германии

Источник: РИА "Новости"

Победу одержал голландец Кьелд Нёйс, который показал время 1 минута 8,40 секунды. Вторым стал норвежец Ховар Лорентсен (отставание 0,26 секунды). Юсков проиграл победителю 0,55 секунды.

Другой российский конькобежец Михаил Козлов стал девятым (+1,67).

Ранее в пятницу в первый день этапа Кубка мира в Эрфурте Юсков одержал победу на дистанции 1000 м.