Конькобежка Шихова заняла третье место на дистанции 1000 м на этапе КМ в Германии

Победу одержала австрийка Ванесса Герцог, которая показала время 1 минута 15,26 секунды. Второй стала норвежка Хеге Бёкко (отставание 0,26 секунды). Шихова проиграла победительнице 0,8 секунды.
Другая российская конькобежка Дарья Качанова заняла четвертое место (+0,88).
В пятницу в первый день этапа Кубка мира в Эрфурте конькобежки также соревновались на дистанции 1000 м. Шихова тогда также стала третьей.
Этап Кубка мира в Эрфурте завершится 21 января. Этот старт является последним перед Олимпиадой. Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.