Кулижников одержал победу на дистанции 500 м на этапе КМ в Германии

Второе место занял голландец Мишель Мюлдер (отставание 0,05 секунды). Третьим стал другой российский конькобежец Артем Кузнецов (+0,07).
Россиянин Алексей Есин занял седьмое место (+0,09), Руслан Мурашов стал 11-м (+0,28).
Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды он выигрывал Кубок мира на дистанции 500 м (2014/15, 2015/16) и один раз на дистанции 1000 м (2014/15). Кулижнков является действующими обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98).
Этап Кубка мира в Эрфурте завершится 21 января. Этот старт является последним перед Олимпиадой. Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.