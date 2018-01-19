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18:30 (мск), источник: ТАСС

Кулижников одержал победу на дистанции 500 м на этапе КМ в Германии

ТАСС, 19 января. Россиянин Павел Кулижников занял первое место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в немецком Эрфурте. Россиянин показал время 35,03 секунды.

Источник: ИТАР-ТАСС

Второе место занял голландец Мишель Мюлдер (отставание 0,05 секунды). Третьим стал другой российский конькобежец Артем Кузнецов (+0,07).

Россиянин Алексей Есин занял седьмое место (+0,09), Руслан Мурашов стал 11-м (+0,28).

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Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды он выигрывал Кубок мира на дистанции 500 м (2014/15, 2015/16) и один раз на дистанции 1000 м (2014/15). Кулижнков является действующими обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98).

Этап Кубка мира в Эрфурте завершится 21 января. Этот старт является последним перед Олимпиадой. Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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