Кулижников одержал победу на дистанции 500 м на этапе КМ в Германии

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды он выигрывал Кубок мира на дистанции 500 м (2014/15, 2015/16) и один раз на дистанции 1000 м (2014/15). Кулижнков является действующими обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98).