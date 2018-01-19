Конькобежцы Кулижников, Фаткулина, Граф поборются за квоты для ЧМ в многоборье
Стало известно, кто из российской сборной по конькобежному спорту будет бороться по ходу этапа Кубка мира в Эрфурте за квоты на чемпионаты мира в многоборье.
Стало известно, кто из российской сборной по конькобежному спорту будет бороться по ходу этапа Кубка мира в Эрфурте за квоты на чемпионаты мира в многоборье.
Этап Кубка мира в Эрфурте пройдет
«За квоты в спринтерском многоборье будут бороться Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Алексей Есин, Михаил Козлов, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Елизавета Казелина, Александра Качуркина, Екатерина Шихова. В классическом — Ольга Граф, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов, Данила Семериков, Сергей Трофимов», — сообщили РИА Новости в Союзе конькобежцев России.
Чемпионат мира по спринту пройдет в китайском Чанчуне
Ранее главный тренер сборной России Константин Полтавец сообщил РИА Новости, что за призером чемпионатов Европы и мира в классическом многоборье Денисом Юсковым остается право выступить в Амстердаме.