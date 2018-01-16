«Закрой за мной дверь, я ухожу». Он Виктор, и он готов поставить точку

Источник: РИА "Новости"

Наш Бьорндален

Великого и ужасного Уле-Эйнара Бьорндалена не взяли на Олимпиаду, и это, конечно, заставляет грустить тысячи поклонников биатлона по всему миру. Конец его спортивной карьеры уже не за горами — причин дальше оставаться на трассе у легендарного норвежца больше нет. А его уход завершит собой целую эпоху в биатлоне, где давно уже бьются более молодые, сильные и наглые, а Бьорндален выглядел «стариком». Это печально, но неизбежно.

А между тем в сборной России есть свой Бьорндален — великий и ужасный в своём виде спорта, удивительный чемпион и рекордсмен. Виктор Ан, вихрем ворвавшийся в российский шорт-трек перед Олимпиадой в Сочи, вполне сравним по масштабам с лучшим зимним олимпийцем в истории. 32-летний Ан — шестикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, рекордсмен мира. А первый свой мировой чемпионат спортсмен, который и понятия не имел, что когда-то получит российский паспорт и станет Виктором, выиграл в 2002 году. Те, кого он более 15 лет тому назад своим примером привёл в секции шорт-трека, в 2018 году будут сражаться с ним на Олимпиаде в Пхёнчхане. Но Виктор сможет всех их победить. Или почти всех.

Ан забыл о тренировках?

43-летний Бьорндален давно уже взял на вооружение стратегию точечной подготовки к важнейшим стартам. Он не распылялся на Кубок мира, не тратил лишние силы и эмоции на рядовые гонки, а планомерно работал, чтобы достичь пика на Олимпиаде или чемпионатах мира. Именно это и позволило ему добиться выдающихся для его возраста результатов на Играх в Сочи в 2014 году, а затем и на чемпионате мира в Норвегии в 2016-м. Стоит заметить, что в 2015-м и 2017-м на главных турнирах года великий Бьорндален не оставался без наград. Возможно, и в Пхёнчхане он смог бы выстрелить, но тренеры решили не рисковать. В современном спорте нет места сантиментам: если у тебя есть более сильный конкурент, то тебе скажут до свидания.

Вопрос о поездке Виктора Ана на Олимпиаду в Пхёнчхан даже не обсуждается — не выросло ещё в России молодое поколение атлетов, способных затмить шестикратного олимпийского чемпиона. Но корейский мастер давно работает по тому же принципу, что и норвежский. Индивидуальный план подготовки и точечная подводка к главному старту — вот рецепт успеха Виктора. Начало текущего олимпийского цикла он потратил на отдых, восстановление и дела семейные — перевёз в Россию жену из Кореи, стал отцом и, казалось, даже в какой-то момент забыл про тренировки. Но нет, лидер сборной России по шорт-треку профессионал до мозга костей, а потому нет никаких сомнений, что к Играм в Южной Корее он подойдёт в своей лучшей форме. По крайней мере, результаты чемпионата Европы убеждают, что у Ана всё под контролем. Да, с голландцами и их лидером Шинки Кнегтом справиться не удалось, но в активе российского спортсмена две серебряные награды: одна завоёвана на дистанции 500 метров, другая — в эстафете.

Поставить красивую точку

С эмоциями на Олимпиаде-2018 у Виктора Ана вообще никаких проблем быть не должно. Во-первых, ему выпало удивительное счастье выступать на второй домашней Олимпиаде подряд. Ан, переехав в Россию, повёл себя как настоящий профессионал, выучил русский язык, обжился в нашей стране, но от своих корней он, естественно, не отказывался — Корею он по-прежнему любит. А в Корее помнят и любят его — всё-таки под флагом этой страны он добыл три золота Олимпиад. Так что бешеная поддержка местной публики будет ему обеспечена — это факт.

Читайте также Пхенчхан наступает. Как северокорейские ниндзя спасут Олимпиаду

Во-вторых, не стоит забывать, что Виктор совсем не полюбовно расстался с домом. Его после травмы просто выбросили на обочину. Никто и не думал, что титулованный мастер сможет в полной мере восстановиться и вновь добиться победы. А в России в Ана поверили — и не прогадали. На Олимпиаде в Сочи он всё доказал, в одиночку опередив всю корейскую команду в медальном зачёте. Вряд ли четыре года спустя он всё так же жаждет спортивной мести, но показать максимальный результат там, где в него перестали верить, — дело чести.

А теперь третье и самое главное. Ан пока не определился, останется ли он в спорте после Олимпиады в Пхёнчхане. Но, согласитесь, было бы очень красиво, если бы атлет завершил свою выдающуюся карьеру ровно там же, где её и начал, стоя на верхней ступени пьедестала почёта. А если об этом задумываемся мы, то трудно представить, как же этого хочет сам атлет. Так что нет никаких сомнений в том, что Виктор будет рвать жилы, чтобы победно выступить на Играх.

«Шорт-трек — это моя жизнь, — признался на днях Виктор. — И я понимаю, что жить в нём мне осталось совсем мало, поэтому я испытываю удовольствие от каждого момента в нём. И в Пхёнчхане я хочу поставить красивую точку».