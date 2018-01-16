«Закрой за мной дверь, я ухожу». Он Виктор, и он готов поставить точку
Уникальный чемпион, звезда российского и мирового
Уникальный чемпион, звезда российского и мирового
Наш Бьорндален
Великого и ужасного
А между тем в сборной России есть свой Бьорндален — великий и ужасный в своём виде спорта, удивительный чемпион и рекордсмен. Виктор Ан, вихрем ворвавшийся в российский
Ан забыл о тренировках?
43-летний Бьорндален давно уже взял на вооружение стратегию точечной подготовки к важнейшим стартам. Он не распылялся на Кубок мира, не тратил лишние силы и эмоции на рядовые гонки, а планомерно работал, чтобы достичь пика на Олимпиаде или чемпионатах мира. Именно это и позволило ему добиться выдающихся для его возраста результатов на Играх в Сочи в 2014 году, а затем и на чемпионате мира в Норвегии в 2016-м. Стоит заметить, что в 2015-м и 2017-м на главных турнирах года великий Бьорндален не оставался без наград. Возможно, и в Пхёнчхане он смог бы выстрелить, но тренеры решили не рисковать. В современном спорте нет места сантиментам: если у тебя есть более сильный конкурент, то тебе скажут до свидания.
Вопрос о поездке Виктора Ана на Олимпиаду в Пхёнчхан даже не обсуждается — не выросло ещё в России молодое поколение атлетов, способных затмить шестикратного олимпийского чемпиона. Но корейский мастер давно работает по тому же принципу, что и норвежский. Индивидуальный план подготовки и точечная подводка к главному старту — вот рецепт успеха Виктора. Начало текущего олимпийского цикла он потратил на отдых, восстановление и дела семейные — перевёз в Россию жену из Кореи, стал отцом и, казалось, даже в
Поставить красивую точку
С эмоциями на Олимпиаде-2018 у Виктора Ана вообще никаких проблем быть не должно.
А теперь третье и самое главное. Ан пока не определился, останется ли он в спорте после Олимпиады в Пхёнчхане. Но, согласитесь, было бы очень красиво, если бы атлет завершил свою выдающуюся карьеру ровно там же, где её и начал, стоя на верхней ступени пьедестала почёта. А если об этом задумываемся мы, то трудно представить, как же этого хочет сам атлет. Так что нет никаких сомнений в том, что Виктор будет рвать жилы, чтобы победно выступить на Играх.
«Шорт-трек — это моя жизнь, — признался на днях Виктор. — И я понимаю, что жить в нём мне осталось совсем мало, поэтому я испытываю удовольствие от каждого момента в нём. И в Пхёнчхане я хочу поставить красивую точку».
Ан рассказывал, что, переезжая в Россию, выбрал себе имя в честь Виктора Цоя. Похоже, скоро придёт время спеть и его песню. Закрой за мной дверь, я ухожу…