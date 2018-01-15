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09:17 (мск), источник: Р-Спорт

Виктор Ан: Подумываю о продолжении карьеры после Олимпийских игр-2018

ДРЕЗДЕН (Германия), 15 янв — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке россиянин Виктор Ан заявил в интервью РИА Новости, что подумывает о продолжении карьеры и после Олимпиады в Пхенчхане, хотя раньше планировал закончить со спортом после Игр-2018.

Источник: РИА "Новости"

«Олимпиада? Может быть, да, — ответил Ан на вопрос, станет ли Олимпиада в Пхенчхане для него действительно последней. — В прошлом году я планировал закончить тренироваться после Олимпиады, но сейчас я уже не знаю, что ответить на этот вопрос. У меня растет дочь… И не так давно я задумался: а, может, мне продолжить тренироваться и после Пхенчхана? На 100% я еще не определился, но ситуацию с возможностью продолжить профессиональную карьеру рассматриваю как 50 на 50».

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