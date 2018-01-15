Виктор Ан: Подумываю о продолжении карьеры после Олимпийских игр-2018

«Олимпиада? Может быть, да, — ответил Ан на вопрос, станет ли Олимпиада в Пхенчхане для него действительно последней. — В прошлом году я планировал закончить тренироваться после Олимпиады, но сейчас я уже не знаю, что ответить на этот вопрос. У меня растет дочь… И не так давно я задумался: а, может, мне продолжить тренироваться и после Пхенчхана? На 100% я еще не определился, но ситуацию с возможностью продолжить профессиональную карьеру рассматриваю как 50 на 50».