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14 января, источник: ТАСС

Ан и Елистратов вошли в состав сборной России по шорт-треку на ОИ-2018

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Виктор Ан и Семен Елистратов вошли в состав сборной России по шорт-треку на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Андрей Максимов.

Источник: РИА "Новости"

«В олимпийскую заявку войдут те же спортсмены, которые выступали на завершившемся чемпионате Европы. У мужчин это: Виктор Ан, Семен Елистратов, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Александр Шульгинов. Среди женщин значатся следующие имена: Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Эмина Малагич, Екатерина Ефременкова и Екатерина Константинова», — сообщил Максимов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года из- за нарушения антидопинговых правил. Чистые российские спортсмены смогут получить возможность принять участие в Играх. Список атлетов, допущенных до соревнований, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.

На чемпионате Европы, который завершился в воскресенье в Дрездене, сборная России выиграла одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали, заняв третье место в медальном зачете турнира.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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