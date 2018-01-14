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18:21 (мск), источник: ТАСС

Мужская сборная России завоевала серебро ЧЕ по шорт-треку в эстафете

ТАСС, 14 января. Мужская сборная России в составе Семена Елистратова, Дениса Айрапетяна, Виктора Ана и Александра Шульгинова завоевала серебряные медали эстафете на дистанции 5000 м на чемпионате Европы по шорт- треку, который завершился в немецком Дрездене.

Источник: РИА "Новости"

Победу одержала сборная Нидерландов (6.36,198), третьими стали венгры (6.36,348). Голландцы третий год подряд побеждают в эстафете на чемпионате Европы. Последний раз в данной дисциплине они проиграли в 2015 года на домашнем турнире в Дордрехте, тогда победу одержала сборная России. Россияне в таком же составе стали вторыми на чемпионате Европы в 2017 году.

Сборная России заняла третье место в неофициальном общекомандном медальном зачете на турнире в Дрездене. На счету россиян две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Первенствовала на турнире сборная Нидерландов (5−2−1), вторыми стали итальянцы (4−3−0).

Золотые медали сборной России принесла Софья Просвирнова на дистанции 3000 м и женская команда в эстафете на 3000 м. Виктор Ан выиграл серебро на дистанции 500 м, Семен Елистратов — на 1000 м и 1500 м, мужская команда заняла второе место в эстафете на 5000 м. Просвирнова завоевала бронзу на 500 м и в многоборье. Елистратов также стал третьим в многоборье.

Следующий чемпионат Европы пройдет с 11 по 13 января 2019 года в Дордрехте.

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