Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Ан завоевал серебро на дистанции 500 метров на ЧЕ по шорт-треку в Дрездене
ДРЕЗДЕН (Германия), 13 янв — РИА Новости. Российский
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ДРЕЗДЕН (Германия), 13 янв — РИА Новости. Российский
Ан в финале показал время 41,441 секунды, уступив лишь голландцу Шинки Кнегту (41,377). Бронза досталась французу Себастьену Лепапу (41,608).
Россияне Семен Елистратов и Денис Айрапетян не смогли преодолеть барьер четвертьфинала.