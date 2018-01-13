У них были совершенно разные судьбы.
Елистратов завоевал серебро чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м
ТАСС, 13 января. Россиянин Семен Елистратов занял второе место на дистанции 1500 м на чемпионате Европы по
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ТАСС, 13 января. Россиянин Семен Елистратов занял второе место на дистанции 1500 м на чемпионате Европы по
Победителем стал голландец Шинки Кнегт. Третье место занял израильтянин Владислав Быканов. Россиянин Денис Айрапетян стал четвертым.
В женском финале на 1500 м россиянка Екатерина Ефременкова упала и заняла пятое место. Победу одержала итальянка Мартина Вальчепина.
Чемпионат Европы завершится 14 января.