У них были совершенно разные судьбы.
Виктор Ан не смог выйти в финал ЧЕ по шорт-треку на дистанции 1500 м
ТАСС, 13 января. Россияне Денис Айрапетян и Семен Елистратов квалифицировались в финал «А» на дистанции 1500 м на чемпионате Европы по
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ТАСС, 13 января. Россияне Денис Айрапетян и Семен Елистратов квалифицировались в финал «А» на дистанции 1500 м на чемпионате Европы по
Айрапетян занял первое место в своем полуфинале, Елистратов — второе. Россиянин Виктор Ан стал шестым в своем полуфинальном забеге и не смог пробиться в финал. В женских соревнованиях в финал «А» на дистанции 1500 м с первого места вышла Екатерина Ефременкова.
Чемпионат Европы завершится 14 января.