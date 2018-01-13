Виктор Ан не смог выйти в финал ЧЕ по шорт-треку на дистанции 1500 м

Айрапетян занял первое место в своем полуфинале, Елистратов — второе. Россиянин Виктор Ан стал шестым в своем полуфинальном забеге и не смог пробиться в финал. В женских соревнованиях в финал «А» на дистанции 1500 м с первого места вышла Екатерина Ефременкова.