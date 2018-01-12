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11:04 (мск), источник: ТАСС

Российские шорт-трекисты получат новые олимпийские комбинезоны до 20 января

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Члены сборной России по шорт-треку получат новые комбинезоны до 20 января, в них они выступят на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявила начальник национальной команды Анна Максименко.

20 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список требований к форме «олимпийских атлетов из России» на Играх 2018 года, которая не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России. Как ранее заявил ТАСС глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, национальные сборные по конькобежному спорту и шорт-треку выступят на Играх-2018 в комбинезонах бело-синего цвета.

«Члены сборной [по шорт-треку] получат новые комбинезоны до 20 января. Они протестируют их на заключительных перед Олимпиадой тренировочных сборах», — сказала Максименко.

Форма российских спортсменов может содержать только следующие надписи: Olympic Athlete from Russia («олимпийский атлет из России») или соответствующую аббревиатуру (OAR). Форма остальных членов российской делегации может содержать только надпись OAR. Эмблемы сборной России, ОКР и герба будут заменены на двухцветный логотип OAR, который содержит белый и красный цвета. При этом экипировка, которая будет разработана для россиян на ОИ-2018, должна пройти процедуру одобрения МОК. 5 декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

Финальные перед Играми тренировочные сборы у российских шорт-трекистов пройдут в Сеуле. Олимпиада состоится с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

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