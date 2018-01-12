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00:31 (мск), источник: ТАСС

Ан и Елистратов стартуют на чемпионате Европы по шорт-треку

ТАСС, 12 января. Чемпионат Европы по шорт-треку стартует в пятницу в немецком Дрездене. В составе сборной России выступят все сильнейшие спортсмены во главе с олимпийским чемпионом Виктором Аном.

Источник: ИТАР-ТАСС

На чемпионате Европы в Дрездене будут разыграны 12 комплектов наград, в том числе в восьми олимпийских видах — на дистанциях 500, 1000 и 1500 м у мужчин и женщин, а также мужской эстафете на 5000 м и женской — на 3000 м. В Дрездене также состоятся забеги на 3000 м у мужчин и женщин, по итогам личных соревнований будут определены чемпионы Европы в многоборье.

В соревнованиях примут участие более 130 спортсменов из 26 стран. В состав сборной России вошли Виктор Ан, чемпион Европы в многоборье двух последних лет Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич. Российская команда имеет на турнире максимальную квоту — по три участника в каждом виде программы.

В пятницу состоятся квалификационные забеги, финалы пройдут 13 и 14 января. В субботу пройдут полуфиналы и финалы на дистанции 1500 м, четвертьфиналы, полуфиналы и финалы на 500 м, а также полуфиналы в эстафетах. В воскресенье состоятся решающие забеги на 1000 и 3000 м, а также финалы в эстафетах. Чемпионат Европы пройдет на «Энерги-Фербунд-Арене» в Дрездене, где выступают местные хоккейный и гандбольный клубы. Арена открыта 11 лет назад и вмещает порядка 4000 зрителей.

Пока в сезоне без побед

Осенью прошлого года состоялись четыре этапа Кубка мира по шорт-треку, где российские спортсмены побед одержать не сумели. Мужская сборная в нынешнем сезоне остается без медалей, тогда как женская команда в ноябре стала второй в эстафете в Сеуле, а в октябре — третьей в Будапеште. Софья Просвирнова заняла третье место на дистанции 500 м в Шанхае.

Лидерами олимпийского сезона являются шорт-трекисты из Южной Кореи, Китая и Канады. Из европейцев на кубковых стартах победы сумели одержать лишь Шандор Шаолинь Лю из Венгрии, Шинки Кнегт из Нидерландов, а также британка Элиза Кристи. В женской эстафете главным конкурентом российской команды станет сборная Нидерландов.

Чемпионаты Европы по шорт-треку проводятся с 1997 года. В многоборье в 2014 году победил Виктор Ан, а два последних турнира выиграл Семен Елистратов. У женщин в общем зачете побеждала лишь Татьяна Бородулина — в 2005 году, тогда как Просвирнова дважды оставалась второй, в том числе и год назад в итальянском Турине.

Чаще других в многоборье чемпионами Европы становились итальянец Фабио Карта и Евгения Раданова из Болгарии — по семь раз. В 2017 году в Турине победили Елистратов и итальянка Арианна Фонтана, которая выиграла свой шестой титул. На отдельных дистанциях год назад Елистратов стал первым на 1500 и 3500 м, тогда как Просвирновой не было равных на 1000 м.

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