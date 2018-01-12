Ан и Елистратов стартуют на чемпионате Европы по шорт-треку
ТАСС, 12 января. Чемпионат Европы по
ТАСС, 12 января. Чемпионат Европы по
На чемпионате Европы в Дрездене будут разыграны 12 комплектов наград, в том числе в восьми олимпийских видах — на дистанциях 500, 1000 и 1500 м у мужчин и женщин, а также мужской эстафете на 5000 м и женской — на 3000 м. В Дрездене также состоятся забеги на 3000 м у мужчин и женщин, по итогам личных соревнований будут определены чемпионы Европы в многоборье.
В соревнованиях примут участие более 130 спортсменов из 26 стран. В состав сборной России вошли Виктор Ан, чемпион Европы в многоборье двух последних лет Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич. Российская команда имеет на турнире максимальную квоту — по три участника в каждом виде программы.
В пятницу состоятся квалификационные забеги, финалы пройдут 13 и 14 января. В субботу пройдут полуфиналы и финалы на дистанции 1500 м, четвертьфиналы, полуфиналы и финалы на 500 м, а также полуфиналы в эстафетах. В воскресенье состоятся решающие забеги на 1000 и 3000 м, а также финалы в эстафетах. Чемпионат Европы пройдет на «Энерги-Фербунд-Арене» в Дрездене, где выступают местные хоккейный и гандбольный клубы. Арена открыта 11 лет назад и вмещает порядка 4000 зрителей.
Пока в сезоне без побед
Осенью прошлого года состоялись четыре этапа Кубка мира по
Лидерами олимпийского сезона являются
Чемпионаты Европы по
Чаще других в многоборье чемпионами Европы становились итальянец Фабио Карта и Евгения Раданова из Болгарии — по семь раз. В 2017 году в Турине победили Елистратов и итальянка Арианна Фонтана, которая выиграла свой шестой титул. На отдельных дистанциях год назад Елистратов стал первым на 1500 и 3500 м, тогда как Просвирновой не было равных на 1000 м.