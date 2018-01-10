МОК может не допустить шорт-трекистку Бородулину до Олимпиады из-за допинговых нарушений
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) может не допустить двукратную чемпионку Европы по
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) может не допустить двукратную чемпионку Европы по
Российские спортсмены смогут выступить на предстоящих в феврале Играх под олимпийским флагом и лишь в случае получения специального приглашения от МОК. Его выдача будет зависеть от двух главных критериев: атлеты должны пройти олимпийскую квалификацию и не иметь в прошлом дисквалификаций или быть лишенными права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил.
«В 2006 году у Бородулиной было три пропущенных
«МОК может это расценить как нарушение правил в прошлом. Итоговое решение останется за комиссией МОК. Если она посчитает это нарушением, то Татьяна пропустит Олимпийские игры», — заключил собеседник ТАСС.
33-летняя Бородулина является заслуженным мастером спорта России по
Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Окончательный список российской делегации должен быть объявлен МОК не позднее 28 января.