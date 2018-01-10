МОК может не допустить шорт-трекистку Бородулину до Олимпиады из-за допинговых нарушений

Источник: РИА "Новости"

Российские спортсмены смогут выступить на предстоящих в феврале Играх под олимпийским флагом и лишь в случае получения специального приглашения от МОК. Его выдача будет зависеть от двух главных критериев: атлеты должны пройти олимпийскую квалификацию и не иметь в прошлом дисквалификаций или быть лишенными права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил.

«В 2006 году у Бородулиной было три пропущенных допинг-теста. Это тоже считается нарушением антидопинговых правил. Если спортсмен в течение года имеет три пропущенных теста, то его отстраняют от соревнований на несколько месяцев», — сказал Кравцов.

«МОК может это расценить как нарушение правил в прошлом. Итоговое решение останется за комиссией МОК. Если она посчитает это нарушением, то Татьяна пропустит Олимпийские игры», — заключил собеседник ТАСС.

33-летняя Бородулина является заслуженным мастером спорта России по шорт-треку. Она побеждала на чемпионате Европы в эстафете (2004 год) и многоборье (2005).