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10:21 (мск), источник: ТАСС

МОК может не допустить шорт-трекистку Бородулину до Олимпиады из-за допинговых нарушений

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) может не допустить двукратную чемпионку Европы по шорт-треку Татьяну Бородулину до участия в Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Источник: РИА "Новости"

Российские спортсмены смогут выступить на предстоящих в феврале Играх под олимпийским флагом и лишь в случае получения специального приглашения от МОК. Его выдача будет зависеть от двух главных критериев: атлеты должны пройти олимпийскую квалификацию и не иметь в прошлом дисквалификаций или быть лишенными права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил.

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«В 2006 году у Бородулиной было три пропущенных допинг-теста. Это тоже считается нарушением антидопинговых правил. Если спортсмен в течение года имеет три пропущенных теста, то его отстраняют от соревнований на несколько месяцев», — сказал Кравцов.

«МОК может это расценить как нарушение правил в прошлом. Итоговое решение останется за комиссией МОК. Если она посчитает это нарушением, то Татьяна пропустит Олимпийские игры», — заключил собеседник ТАСС.

33-летняя Бородулина является заслуженным мастером спорта России по шорт-треку. Она побеждала на чемпионате Европы в эстафете (2004 год) и многоборье (2005).

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Окончательный список российской делегации должен быть объявлен МОК не позднее 28 января.

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