Даттон призвал убрать время россиян из критериев отбора на ОИ

Источник: AFP 2018

Даттон стал вторым на квалификационном турнире в Канаде на дистанции 500 м, но пробежал на 0,02 секунды медленнее норматива.

Читайте также Россияне пробьются на Игры через суд

«Несмотря на итоги расследований WADA и МОК, полное отстранение российских паралимпийцев, выводы доклада Макларена о государственной поддержке допинг-программы в России, SSC все еще использует время российских конькобежцев для отбора в сборную Канады. Это то, за что боролось WADA?», — написал Даттон в своем аккаунте в Twitter, обращаясь к главе комиссии спортсменов WADA Бекки Скотт.