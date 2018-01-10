Даттон призвал убрать время россиян из критериев отбора на ОИ

Даттон стал вторым на квалификационном турнире в Канаде на дистанции 500 м, но пробежал на 0,02 секунды медленнее норматива.
«Несмотря на итоги расследований WADA и МОК, полное отстранение российских паралимпийцев, выводы доклада Макларена о государственной поддержке допинг-программы в России, SSC все еще использует время российских конькобежцев для отбора в сборную Канады. Это то, за что боролось WADA?», — написал Даттон в своем аккаунте в Twitter, обращаясь к главе комиссии спортсменов WADA Бекки Скотт.
«Я призываю SSC сделать правильные шаги и удалить время запятнавших себя российских конькобежцев из квалификационных критериев канадской сборной, особенно это касается тех спортсменов, которые были пожизненно отстранены от Олимпийских игр», — добавил он.