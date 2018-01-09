Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Медосмотр Трампа не предусматривает посещения психиатра
Опубликованы два новых снимка принцессы Шарлотты
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Это официально: Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак обручились
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Барыс1
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал2
Югра1
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Трактор
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
10.01
Баффало Сэйбрз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
10.01
Вашингтон Кэпиталз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
10.01
Оттава Сенаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
10.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл ЛивзОТ2
Коламбус Блю Джэкетс3
Все события
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Три английских клуба хотят заполучить игрока «Ромы»
Топ-10 самых дорогих футболистов планеты
Поклонники осудили Тину Канделаки за неопрятный внешний вид
Кейт Миддлтон в меховой шапке пришла на воскресную службу
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Медосмотр Трампа не предусматривает посещения психиатра
Чемпионка мира по самбо погибла из-за несчастного случая
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
25Лучшие спортивные фото 2017 года
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
13:58 (мск), источник: Vesti.kz

Ажгалиев: Был удивлен, что меня выбрали знаменосцем сборной Казахстана на Олимпиаде-2018

Казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев прокомментировал свое назначение знаменосцем олимпийской сборной Казахстана на зимних Олимпийских играх-2018, которые пройдут в феврале в Пхенчхане, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

«Только сегодня узнал, что меня выбрали знаменосцем сборной Казахстана на Олимпийских играх. Сказать, что я был удивлен — значит ничего не сказать. Это огромная честь для каждого спортсмена, и я очень рад и горд, что право нести флаг доверили именно мне. Спасибо Национальному олимпийскому комитету страны за оказанное доверие. Постараюсь оправдать возложенные на меня надежды», — сказал Ажгалиев.

Он будет нести флаг Казахстана на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которая состоится ровно через месяц — 9 февраля. Кроме этого, Ажгалиев станет также капитаном олимпийской сборной в Пхенчхане.

Сам спортсмен сейчас находится на сборах в Голландии. Для него готовится специальная парадная форма, которая будет исполнена в национальном стиле и в соответствии с современными тенденциями.

"Барыс" проиграл "Амуру" и потерпел седьмое подряд поражение в КХЛ
В первом сборе «Спартака» примут участие 27 футболистов
«Ливерпуль» готов продать форварда
Три английских клуба хотят заполучить игрока «Ромы»
Топ-10 самых дорогих футболистов планеты
Форвард «Интера» близок к переходу в «Реал»
Манчини: об уходе Кришито, работе в сборной, ситуации в «Зените»
УЕФА выделил 11 молодых игроков РФ, проявивших себя в 2017 году
Новости
Авто
Hyundai представила кроссовер, который боится сильных морозов На выставке потребительской электроники CES-2018 Hyundai презентовала серийный водородный кроссовер Nexo
Hi-Tech
Появился способ налить вино, не вскрывая бутылку Устройство работает в паре с приложением «Coravin Moments»
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Елена Захарова показала детскую дочери Актриса поделилась с поклонниками трогательным снимком.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь