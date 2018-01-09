Ажгалиев: Был удивлен, что меня выбрали знаменосцем сборной Казахстана на Олимпиаде-2018
Казахстанский
Казахстанский
«Только сегодня узнал, что меня выбрали знаменосцем сборной Казахстана на Олимпийских играх. Сказать, что я был удивлен — значит ничего не сказать. Это огромная честь для каждого спортсмена, и я очень рад и горд, что право нести флаг доверили именно мне. Спасибо Национальному олимпийскому комитету страны за оказанное доверие. Постараюсь оправдать возложенные на меня надежды», — сказал Ажгалиев.
Он будет нести флаг Казахстана на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, которая состоится ровно через месяц — 9 февраля. Кроме этого, Ажгалиев станет также капитаном олимпийской сборной в Пхенчхане.
Сам спортсмен сейчас находится на сборах в Голландии. Для него готовится специальная парадная форма, которая будет исполнена в национальном стиле и в соответствии с современными тенденциями.