Ажгалиев: Был удивлен, что меня выбрали знаменосцем сборной Казахстана на Олимпиаде-2018

«Только сегодня узнал, что меня выбрали знаменосцем сборной Казахстана на Олимпийских играх. Сказать, что я был удивлен — значит ничего не сказать. Это огромная честь для каждого спортсмена, и я очень рад и горд, что право нести флаг доверили именно мне. Спасибо Национальному олимпийскому комитету страны за оказанное доверие. Постараюсь оправдать возложенные на меня надежды», — сказал Ажгалиев.