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8 января, источник: Р-Спорт

Тренер спринтерской группы конькобежцев сообщил, когда россияне отправятся в Пхенчхан

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Тренер мужской спринтерской группы сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев рассказал, что его команда отправится в Пхенчхан для участия в Играх-2018 31 января.

Источник: РИА "Новости"

Среди спортсменов группы Дорофеева — трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте, рекордсмен мира Павел Кулижников, который не подпадает под критерии допуска на Олимпиаду и может пропустить Игры-2018. Критерии допуска спортсмен решил оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Так как мы бежим в конце олимпийского конькобежного турнира, мы летим 31 января в Корею, до этого будем в России после этапа Кубка мира в Эрфурте. Будем ждать решений по участию в Олимпийских играх и тренироваться», — сказал Дорофеев корреспонденту РИА Новости.

Также Дорофеев рассказал в целом о впечатлении от домашнего чемпионата Европы на отдельных дистанциях, который завершился в воскресенье в Коломне. «Очень тяжело этот чемпионат Европы стоял в графике. Думаю, в дальнейшем следует продумать вопрос с чемпионатом России, переносить его, может быть, на январь, чтобы был перерыв. Для нас было важно здесь хорошо себя показать, ведь это домашний турнир», — подчеркнул он.

В мужском командном спринте сборная России в воскресенье завоевала золото чемпионата Европы. По ходу турнира две индивидуальные медали выиграл Павел Кулижников — бронзу на 500 м и золото на 1000 м.

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