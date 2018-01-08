Тренер спринтерской группы конькобежцев сообщил, когда россияне отправятся в Пхенчхан

Источник: РИА "Новости"

Среди спортсменов группы Дорофеева — трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте, рекордсмен мира Павел Кулижников, который не подпадает под критерии допуска на Олимпиаду и может пропустить Игры-2018. Критерии допуска спортсмен решил оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Так как мы бежим в конце олимпийского конькобежного турнира, мы летим 31 января в Корею, до этого будем в России после этапа Кубка мира в Эрфурте. Будем ждать решений по участию в Олимпийских играх и тренироваться», — сказал Дорофеев корреспонденту РИА Новости.

Также Дорофеев рассказал в целом о впечатлении от домашнего чемпионата Европы на отдельных дистанциях, который завершился в воскресенье в Коломне. «Очень тяжело этот чемпионат Европы стоял в графике. Думаю, в дальнейшем следует продумать вопрос с чемпионатом России, переносить его, может быть, на январь, чтобы был перерыв. Для нас было важно здесь хорошо себя показать, ведь это домашний турнир», — подчеркнул он.