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10:40 (мск), источник: ТАСС

Сборная России на мажорной ноте выступила на ЧЕ по конькобежному спорту в Коломне

КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Сборная России успешно выступила на домашнем чемпионате Европы по конькобежному спорту в подмосковной Коломне, завоевав 14 медалей и заняв второе место в неофициальном командном зачете. В последний день турнира российские конькобежцы пополнили копилку сборной пятью наградами, в том числе двумя золотыми.

Источник: РИА "Новости"

Российские конькобежцы показали абсолютно лучший результат по общему количеству наград (5 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовые). Но в общекомандном зачете россияне расположились на второй позиции, уступив голландцам по количеству медалей высшего достоинства. Всего в активе представителей Нидерландов 13 наград (6−3−4).

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В составе сборной России золото завоевали Павел Кулижников (дистанция 1000 м), Екатерина Шихова (1000 м), Денис Юсков (1500 м). Еще две награды высшего достоинства россияне выиграли в мужском и женском командных спринтах.

Серебро в активе Ангелины Голиковой (500 м), Юскова (1000 м), Шиховой (1500 м), Александра Румянцева (5000 м). Также вторыми россияне стали в мужской и женской командных гонках преследования. Бронзовые награды на счету Кулижникова (500 м), Натальи Ворониной (3000 м) и Руслана Захарова в масс-старте.

Российские конькобежцы поднялись на пьедестал в 13 из 14 дисциплин на турнире, оставшись без наград только в женском масс-старте. Виктория Филюшкина упала на последнем круге и заняла седьмое место.

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Вклад болельщиков в успех команды

Коломна является чуть ли не единственным городом страны, чьи жители знают о конькобежном спорте практически все. Со времен открытия специализированного соревновательного центра здесь прошел не один десяток национальных и международных соревнований.

Неудивительно, что на протяжении всех трех дней чемпионата Европы арена практически до отказа была заполнена зрителями, которые отчаянно поддерживали российских спортсменов на дорожке. Кому-то из конькобежцев это мешало. Кому-то, наоборот, придавало дополнительных сил на пути к победе. Но уж точно никто из спортсменов не остался равнодушным.

«Спасибо огромное зрителям за поддержку. Голландские болельщики в этом плане отдыхают, хотя раньше они были законодателями мод», — поблагодарил подмосковную публику Денис Юсков.

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Тренерский штаб доволен выступлением сборной России

Главный тренер национальной команды Константин Полтавец положительно оценил выступление своих подопечных на домашнем турнире. «Доволен успешным выступлением команды. Этот результат является закономерным, он стал возможен благодаря работе, проведенной Союзом конькобежцев России (СКР) во главе с Алексеем Кравцовым», — считает специалист.

Президент СКР считает, что результаты сборной на чемпионате Европы дадут спортсменам дополнительную мотивацию перед февральскими Играми. «Успешное выступление придаст команде настроения перед Олимпиадой. Такие старты всегда мотивируют, тем более турнир прошел дома, это добавляет хорошего настроения», — сказал Кравцов.

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил высокий уровень организации турнира. «Могу уверенно заявить, что первый чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях прошел успешно. Он был отлично организован, что отметили представители Международного союза конькобежцев. И, конечно, наши ребята показали высокий уровень подготовки, выиграв пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали», — сказал министр.

Европейский чемпионат впервые проходил в новом формате. Медали разыгрывались на отдельных дистанциях, а не в многоборье.

Турнир стал важным этапом подготовки конькобежцев к Олимпийским играм, которые стартуют 9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту проходил с 5 по 7 января.

Конькобежец Кулижников завоевал золото чемпионата Европы, Юсков — второй
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