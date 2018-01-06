Конькобежцы Скобрев и Кузнецов оспорили в CAS дисквалификацию МОК

Ранее МОК счел Скобрева и Кузнецова причастными к антидопинговым нарушениям на Играх 2014 года. Основанием для данного вердикта стали итоги расследования комиссии организации под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб с Игр 2014 года.

«Мы подали иски в CAS по всем спортсменам — по Скобреву, Кузнецову, Фаткулиной (Ольге), Румянцеву (Александру). Теперь ждем дату рассмотрения», — сообщила Слаутина.

«Верим до конца, но логика во всем этом процессе отсутствует. Надежда всегда остается. Поэтому у нас ребята бегут здесь (на чемпионате Европы в Коломне — прим. ТАСС) потому, что готовятся к Олимпийским играм», — рассказала собеседник ТАСС.

Двукратный призер Игр 2010 года Скобрев уже завершил карьеру, три других конькобежца еще являются действующими спортсменами. В общей сложности сборная России лишилась пяти золотых, восьми серебряных и одной бронзовой медали на Олимпиаде-2014. Всего МОК аннулировал результаты на Играх в Сочи и отстранил от участия в Олимпийских играх 43 российских спортсменов.