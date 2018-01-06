Дмитрий Дорофеев: Не беспокойтесь, к февралю Кулижников будет на пике

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир ИВАНОВ

из Коломны

— Если говорить о 500 м, то Павел, конечно, готов лучше, чем на 34,8, — сообщил Дорофеев. — Есть психологические проблемы с внешней дорожкой. Два года назад их не было, но в прошлом сезоне он бегал только по малой, а затем из-за определенных обстоятельств полсезона пришлось вообще пропустить. Вот и вылезло. Пауза сказалась.

— Что делать?

— На тренировках претензий по пробеганию круга к нему нет. На соревнованиях есть давление этих фишек, которые он даже сбивал. И чисто психологически он не проходит малый поворот так, как умеет.

— Сколько бы Кулижников показал на этом чемпионате Европы, если бы бежал по малой дорожке?

— 34,5−34,6.

— Сейчас вы больше работаете над его физическим состоянием или психологическим?

— Психология рождается в физике. Если ты отлично готов — тебя вряд ли что-то собьет. Пока у нас есть проблема с дистанционным преодолением дистанции, что тут скрывать.

— Как вам 1000 м Павла?

— Он прошел второй малый поворот так, что после этого можно было и не доехать до финиша. Сбой был очень серьезный. Не надо забывать о всех этих разговорах с возможным отстранением. Мы внутри команды не акцентируем на этом внимание, но где-то подсознательно вся эта ситуация, конечно, сидит. По себе знаю, что такое Олимпийские игры. Туда нужно готовиться с трезвой головой и никаких посторонних мыслей там быть не должно. А все эти разговоры, хочешь — не хочешь, отпечаток накладывают.

— Как быть?

— Сейчас мы вылезаем из этой ситуации только за счет своего уровня, который у парней достаточно высокий. Спортсмены у нас не рядовые.

При этом все разговоры, будто ошибки закаляют — ерунда полная. Ни фига они не закаляют! Наоборот всплывают в памяти, из-за чего начинаешь переживать. Это я про фишки. В этом смысле важно, что Павел снова почувствовал вкус побед. Хотя без этого сбоя он вообще бы пробежал в районе 1.08,5. По себе знаю, как тяжело продолжать после таких ошибок. По ногам бьет очень сильно.

— До Олимпийских игр остался месяц. Достаточный срок, чтобы устранить все недочеты? Или хочется, чтобы времени было больше?

— Нормальный срок. Не беспокойтесь, к февралю мы будем на пике. И результаты нынешнего чемпионата Европы не особо показательны. Особенно с учетом чемпионата России в конце декабря. Он был неуместен. Нужно было бежать либо один старт, либо другой.