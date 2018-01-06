Денис Юсков и Павел Кулижников: Не важно, кто из нас победил
Триумфом россиян завершилась борьба на 1000 м на чемпионате Европы. Пятикратный чемпион мира Павел Кулижников победил, а рекордсмен мира на 1500 м Денис Юсков стал вторым.
Триумфом россиян завершилась борьба на 1000 м на чемпионате Европы. Пятикратный чемпион мира Павел Кулижников победил, а рекордсмен мира на 1500 м Денис Юсков стал вторым.
Владимир ИВАНОВ
из Коломны
— Круг у меня не пошел, боялся сбить фишку, — признался Кулижников. — Сильно осторожничал.
— На одном из виражей вы чуть не упали.
— Так и было! Это как раз
— После финиша понимали, что сегодня вы — чемпион?
— Чувствовал, что
— Это превращается в традицию: вы снова победили в Коломне на 1000 м, а Юсков — второй.
— Хочу продолжать ее. И не только здесь. Пусть так будет каждый год! И не важно, кто из нас будет первый.
— О чем шутили с немцем Нико Иле на пьедестале?
— Он учит русский язык. Знает некоторые слова. Например, матрешка. А мы его подтягиваем (смеется). Он хороший парень,
— Хотели бы теперь посоревноваться с Къелдом Нейсом?
— Давно хочу! У нас особые отношения. Братская любовь. Только вы аккуратнее пишите про него, а то он парень обидчивый.
— Второй день дался легче?
— Давило немного, но вообще — да. Атмосфера на трибунах клевая.
— Завтра командный спринт. Мировой рекорд реален?
— Опять же — мы первый раз бежим таким составом. Посмотрим, как пойдет.
— Разгоняющим будет Руслан Мурашов. Юсков призвал его не убегать сразу.
— У меня такие же пожелания. Братан, притормози! Вот догоним — и пойдем дальше вместе.
— Руслан после неудачи на 500 м пришел в себя?
— Он справится. Не первый день в спорте.
Денис ЮСКОВ: «СЕГОДНЯ НУЖНО БЫЛО ПОПАДАТЬ В ПРИЗЫ»
— Много сильных спортсменов не было сегодня, конечно нужно было попадать в призы, — рассудил Юсков. — Тем более на 1000 м мне легче, чем на полуторке. На 1500 м я напряжен, а это не всегда хорошо.
— Вчера вы говорили, что дистанция далась очень тяжело. Успели восстановиться?
— На раскатке проехал четыре круга, а потом начал ускоряться с Куном Вервеем — и у меня ногу стало сводить.
— Вы сегодня опять бежали с Томасом Кролом. На переходных прямых осторожничали?
— Еще как! Сегодня обошлось без эксцессов.
— Кулижников сказал, что ему без разницы, кто из вас победил…
— Да, главное — мы оба на пьедестале. Я еще надеялся, что Алексей Есин будет с медалью. Он на чемпионате мира был четвертым, а там уровень был куда выше. Но, увы. Значит, в другой раз.