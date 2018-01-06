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6 января, источник: Спорт-Экспресс

Денис Юсков и Павел Кулижников: Не важно, кто из нас победил

Триумфом россиян завершилась борьба на 1000 м на чемпионате Европы. Пятикратный чемпион мира Павел Кулижников победил, а рекордсмен мира на 1500 м Денис Юсков стал вторым.

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир ИВАНОВ
из Коломны

— Круг у меня не пошел, боялся сбить фишку, — признался Кулижников. — Сильно осторожничал.

— На одном из виражей вы чуть не упали.

— Так и было! Это как раз из-за того, что боялся сбить фишку. Меня в этом сезоне уже снимали за это, теперь до сих пор какая-то фобия.

— После финиша понимали, что сегодня вы — чемпион?

— Чувствовал, что где-то близко. Думал, в призах точно буду.

— Это превращается в традицию: вы снова победили в Коломне на 1000 м, а Юсков — второй.

— Хочу продолжать ее. И не только здесь. Пусть так будет каждый год! И не важно, кто из нас будет первый.

— О чем шутили с немцем Нико Иле на пьедестале?

— Он учит русский язык. Знает некоторые слова. Например, матрешка. А мы его подтягиваем (смеется). Он хороший парень, почему-то с немцами у нас вообще хорошо складывается.

— Хотели бы теперь посоревноваться с Къелдом Нейсом?

— Давно хочу! У нас особые отношения. Братская любовь. Только вы аккуратнее пишите про него, а то он парень обидчивый.

— Второй день дался легче?

— Давило немного, но вообще — да. Атмосфера на трибунах клевая.

— Завтра командный спринт. Мировой рекорд реален?

— Опять же — мы первый раз бежим таким составом. Посмотрим, как пойдет.

— Разгоняющим будет Руслан Мурашов. Юсков призвал его не убегать сразу.

— У меня такие же пожелания. Братан, притормози! Вот догоним — и пойдем дальше вместе.

— Руслан после неудачи на 500 м пришел в себя?

— Он справится. Не первый день в спорте.

Денис ЮСКОВ: «СЕГОДНЯ НУЖНО БЫЛО ПОПАДАТЬ В ПРИЗЫ»

— Много сильных спортсменов не было сегодня, конечно нужно было попадать в призы, — рассудил Юсков. — Тем более на 1000 м мне легче, чем на полуторке. На 1500 м я напряжен, а это не всегда хорошо.

— Вчера вы говорили, что дистанция далась очень тяжело. Успели восстановиться?

— На раскатке проехал четыре круга, а потом начал ускоряться с Куном Вервеем — и у меня ногу стало сводить.

— Вы сегодня опять бежали с Томасом Кролом. На переходных прямых осторожничали?

— Еще как! Сегодня обошлось без эксцессов.

— Кулижников сказал, что ему без разницы, кто из вас победил…

— Да, главное — мы оба на пьедестале. Я еще надеялся, что Алексей Есин будет с медалью. Он на чемпионате мира был четвертым, а там уровень был куда выше. Но, увы. Значит, в другой раз.

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