Российский конькобежец Кулижников завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 1000 м

Источник: РИА "Новости"

Кулижников показал результат 1 минута 08,84 секунды. Его соотечественник Денис Юсков стал вторым (1.08,92). Третье место занял немец Нико Иле (1.08,95).

В активе сборной России на текущем европейском первенстве теперь три золотые (Кулижников — 1000 м, Екатерина Шихова — 1000 м и Юсков — 1500 м), три серебряные (Юсков — 1000 м, Ангелина Голикова — 500 м и Шихова — 1500 м) и одна бронзовая награды (Кулижников — 500 м).

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды он выигрывал Кубок мира на дистанции 500 метров и один раз стал первым на дистанции 1000 метров. Кулижников является действующим обладателем мирового рекорда на дистанции 500 м (33,98 секунды).

Юсков является трехкратным чемпионом мира на дистанции 1500 метров. Ему принадлежит мировой рекорд на данной дистанции (1.41,02).