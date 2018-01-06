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6 января, источник: ТАСС

Российская конькобежка Шихова выиграла золото на чемпионате Европы на дистанции 1000 м

КОЛОМНА /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Шихова завоевала золото чемпионата Европы по конькобежному спорту на дистанции 1000 м. Соревнования проходят в Коломне.

Шихова показала результат 1 минута 15,34 секунды. Второе место заняла австрийка Ванесса Герцог (1.15,44), третьей стала голландка Маррит Ленстра (1.15,74). Ольга Фаткулина заняла шестое место (1.16,64), Дарья Качанова — седьмое (1.16,85).

Ранее Фаткулина была пожизненно отстранена Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014. МОК лишил россиянку серебряной медали Олимпиады в Сочи, выигранной на дистанции 500 метров, и аннулировал все ее результаты с Игр.

Шихова впервые в карьере стала чемпионкой Европы, ранее в Коломне она завоевала серебро на дистанции 1500 м. Российские конькобежцы выигрывали медали во всех пяти видах программы, в которых уже были разыграны награды на чемпионате Европы. Денис Юсков выиграл золото на дистанции 1500 м, Павел Кулижников — бронзу на 500 м, Ангелина Голикова — серебро на 500 м.

Чемпионат Европы завершится 7 января.

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