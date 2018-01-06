Российская конькобежка Шихова выиграла золото на чемпионате Европы на дистанции 1000 м

Ранее Фаткулина была пожизненно отстранена Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014. МОК лишил россиянку серебряной медали Олимпиады в Сочи, выигранной на дистанции 500 метров, и аннулировал все ее результаты с Игр.

Шихова впервые в карьере стала чемпионкой Европы, ранее в Коломне она завоевала серебро на дистанции 1500 м. Российские конькобежцы выигрывали медали во всех пяти видах программы, в которых уже были разыграны награды на чемпионате Европы. Денис Юсков выиграл золото на дистанции 1500 м, Павел Кулижников — бронзу на 500 м, Ангелина Голикова — серебро на 500 м.