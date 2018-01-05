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5 января, источник: Спорт-Экспресс

Денис Юсков: Новый год встретил на коньках

Рекордсмен мира на 1500 м — о победе на чемпионате Европы.

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Владимир ИВАНОВ
из Коломны

— Тяжело бежать через пять дней после Нового года?

— Да нет. А какая разница?

— Салатики могут давать о себе знать.

— Я себя жестко ограничивал за столом. Мы вообще встретили Новый год на хоккейных коньках.

— Да ладно?

— Были у друзей, у Любомировых. Пришли к ним, рядом открытый каток в парке. Ну — и поехали.

— Ваш сын Адриан болел сегодня за отца очень рьяно.

— Жена говорит, что даже когда я выходил на старт в Калгари и Солт-Лэйке, он дома просыпался…

— Сегодня, казалось, что на финише вы почти остановились.

— Да, ноги забились как никогда сильно. Хотя трибуны несли вперед. Очень круто бегать под такой шум. Голландия отдыхает.

— Что случилось сегодня во время перехода дорожек? Голландцы подали протест, говорят, вы помешали Томасу Кролу.

— Томас разогнался очень быстро. Даже быстрее, чем на высоте. Наверное, тактический ход. На выходе с поворота я понимал — надо что-то делать. Ускорился. Он тоже добавил. Но я сказал себе, что нужно первым выходить на прямую и ни в коем случае не пускать его вперед. Боковым зрением видел, что с ним что-то произошло. Даже подумал, что меня снимут. Эти мысли немного сбили меня. Можно было выбегать из 1.44.

— Хотел побить свой же рекорд катка?

— Держал его в уме, подразумевал, что можно замахнуться.

— Разъясните: нарушение во время перехода все-таки было?

— Разбираться в этом — не моя забота. Я бегу, а решения принимают судьи.

— Когда поняли, что вас точно не снимут?

— После дистанции вообще об этом не думал. Да и не так важно это было. Разве что болельщики могли бы расстроиться.

— С Кролом уже общались?

— Я извинился, нормально поговорили. Томас — очень адекватный чувак.

— Он сказал, что победил лучший.

— Вот видите.

— Теперь в вашей коллекции еще одна победа. Есть задача собрать золотые медали на 1500 м везде, где возможно?

— Хотелось бы.

— Не обидно, что первый в истории чемпионат Европы на отдельных дистанциях теряет свою изюминку из-за того, что уже через месяц Олимпийские игры. Из-за подготовки к ним на турнир приехали далеко не топ-атлеты.

— Я сегодня смотрел на все происходящее и у меня вообще промелькнула мысль, что это не только первый чемпионат Европы, но и последний (смеется).

— Будете вечным чемпионом Европы.

— Ну, хорошо (смеется). А так да — здесь не так много людей, с которыми нужно было бороться. Томас Крол да Кун Вервей — они и были на подиуме.

— 1000 м будет интереснее? Там Кулижников.

— Наверное. Но тысяча будет и проще. Это на 1500 м есть напряжение, там нужна только победа. А тут можно в удовольствие. Главное — восстановиться за ночь.

— Жеребьевка на 1000 м принципиальна?

— Нет. Эта дистанция для меня как факультатив. А вот на 1500 м на чемпионате России я попал на большую дорожку и для меня это стало шоком. Я не бегал на ней 1,5 года. Там вообще другая тактика! На малой я знаю, где ускориться, где поднажать, а на большой это все не работает.

— В воскресенье командный спринт. У России суперсостав: Мурашов, Кулижников и Юсков. Все ждут мирового рекорда.

— После того, как ребята уже бежали эту дисциплину на высоте? Ничего себе. Ну, посмотрим.

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