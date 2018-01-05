Денис Юсков: Новый год встретил на коньках
Рекордсмен мира на 1500 м — о победе на чемпионате Европы.
Рекордсмен мира на 1500 м — о победе на чемпионате Европы.
Владимир ИВАНОВ
из Коломны
— Тяжело бежать через пять дней после Нового года?
— Да нет. А какая разница?
— Салатики могут давать о себе знать.
— Я себя жестко ограничивал за столом. Мы вообще встретили Новый год на хоккейных коньках.
— Да ладно?
— Были у друзей, у Любомировых. Пришли к ним, рядом открытый каток в парке. Ну — и поехали.
— Ваш сын Адриан болел сегодня за отца очень рьяно.
— Жена говорит, что даже когда я выходил на старт в Калгари и
— Сегодня, казалось, что на финише вы почти остановились.
— Да, ноги забились как никогда сильно. Хотя трибуны несли вперед. Очень круто бегать под такой шум. Голландия отдыхает.
— Что случилось сегодня во время перехода дорожек? Голландцы подали протест, говорят, вы помешали Томасу Кролу.
— Томас разогнался очень быстро. Даже быстрее, чем на высоте. Наверное, тактический ход. На выходе с поворота я понимал — надо
— Хотел побить свой же рекорд катка?
— Держал его в уме, подразумевал, что можно замахнуться.
— Разъясните: нарушение во время перехода
— Разбираться в этом — не моя забота. Я бегу, а решения принимают судьи.
— Когда поняли, что вас точно не снимут?
— После дистанции вообще об этом не думал. Да и не так важно это было. Разве что болельщики могли бы расстроиться.
— С Кролом уже общались?
— Я извинился, нормально поговорили. Томас — очень адекватный чувак.
— Он сказал, что победил лучший.
— Вот видите.
— Теперь в вашей коллекции еще одна победа. Есть задача собрать золотые медали на 1500 м везде, где возможно?
— Хотелось бы.
— Не обидно, что первый в истории чемпионат Европы на отдельных дистанциях теряет свою изюминку
— Я сегодня смотрел на все происходящее и у меня вообще промелькнула мысль, что это не только первый чемпионат Европы, но и последний (смеется).
— Будете вечным чемпионом Европы.
— Ну, хорошо (смеется). А так да — здесь не так много людей, с которыми нужно было бороться. Томас Крол да Кун Вервей — они и были на подиуме.
— 1000 м будет интереснее? Там Кулижников.
— Наверное. Но тысяча будет и проще. Это на 1500 м есть напряжение, там нужна только победа. А тут можно в удовольствие. Главное — восстановиться за ночь.
— Жеребьевка на 1000 м принципиальна?
— Нет. Эта дистанция для меня как факультатив. А вот на 1500 м на чемпионате России я попал на большую дорожку и для меня это стало шоком. Я не бегал на ней 1,5 года. Там вообще другая тактика! На малой я знаю, где ускориться, где поднажать, а на большой это все не работает.
— В воскресенье командный спринт. У России суперсостав: Мурашов, Кулижников и Юсков. Все ждут мирового рекорда.
— После того, как ребята уже бежали эту дисциплину на высоте? Ничего себе. Ну, посмотрим.