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5 января, источник: ТАСС

Кравцов: Кулижникову не хватило везения на старте чемпионата Европы

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидеру сборной России по конькобежному спорту Павлу Кулижникову не хватило везения в забеге на дистанции 500 м, который прошел в рамках чемпионата Европы в Коломне. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

В стартовый день чемпионата Европы Кулижников стал третьим на дистанции 500 м, показав результат 34,858 секунды. Победителем стал голландец Роналд Мюлдер, преодолевший дистанцию за 34,80 секунды, второе место занял финн Мика Поутала (34,854). Помимо Кулижникова, в пятницу российские конькобежцы завоевали еще три медали — Денис Юсков стал чемпионом Европы на дистанции 1500 м, серебро в активе Ангелины Голиковой (500 м) и Екатерины Шиховой (1500 м).

«Первый день прошел достаточно успешно для сборной России, спортсмены завоевали медали всех достоинств, это очень позитивные итоги старта турнира. Конечно, мы надеялись, что на дистанции 500 метров наши ребята смогут показать более высокие результаты, но это самая короткая дистанция, на которой любые малейшие нюансы и ошибки приводят либо к победе, либо к поражению. Все уложилось буквально в миллиметры», — сказал Кравцов.

«Думаю, Паше [Кулижникову] чуть не хватило везения. Речь там шла о тысячных долях секунды между призовыми местами, поэтому нужно говорить только об удаче», — заключил собеседник агентства.

Чемпионат Европы завершится 7 января.

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