Ангелина Голикова: Серебро в Коломне — это космос
26-летняя спортсменка Ангелина Голикова — о серебре на 500 м на первом в истории чемпионате Европы на отдельных дистанциях.
26-летняя спортсменка Ангелина Голикова — о серебре на 500 м на первом в истории чемпионате Европы на отдельных дистанциях.
Владимир ИВАНОВ
из Коломны
— По сравнению с тем, что было в прошлом году, сегодняшний результат — выше крыши для меня, — призналась Голикова. — Это просто космос! Ванесса Херцог, Катерина Эрбанова и наш флагман Оля Фаткулина уже несколько лет показывают очень высокий уровень. Для меня же быть в такой компании очень круто.
— А что у вас было в прошлом году?
— Я показывала совсем иные результаты — средненькие.
— Почему в этом году получается куда лучше?
— Я попала в сборную и именно к Сергею Клевчене — тренеру, который специализируется на спринте. У него же тренируется Ольга Фаткулина. Меня очень подстегивают тренировки с таким человеком. Все это наложило отпечаток и сегодня я показала приличный результат.
— Правильно понимаю, что в начале сезона на Фаткулину вы смотрели с открытым ртом?
— Да я и сейчас так на нее смотрю.
— Но вы ведь уже обыгрываете ее.
— Ольга для меня — настоящая величина. Она же призер Олимпийских игр, выигрывала чемпионат мира, обыгрывая Ирен Вюст и других
— Вы с Фаткулиной подруги?
— Я к ней очень хорошо отношусь. Думаю, да, мы друзья.
— Для вас было принципиально стать сегодня лучшей из россиянок?
— Вообще об этом не думала. Я понимала, что если обойдусь без ошибок, покажу очень хороший результат. На это и настраивалась. Еще думала о Ванессе Херцог, с которой мы бежали в одном забеге. Нас не первый раз ставят вместе, и я уже неплохо изучила ее. Правда, для меня стало настоящим испытанием то, что бежать пришлось по малой дорожке.
— Почему?
— Переход с малую на большую дорожку получается не всегда. Сегодня вроде бы получилось неплохо, хотя тренер говорит, что можно было прибавить еще.
— Реально ли было сегодня обыгрывать австрийку?
— Кто знает. Попади они в другую пару — неизвестно, чем бы все закончилось. Вот Оле Фаткулиной и Даше Качановой сегодня не очень повезло — соперники были слабее.
— Для вас эта медаль — главная вершина в карьере?
— Пока — да.