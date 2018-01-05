Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Дети сбежали из сада и катались на поезде
В новогоднюю ночь погиб миллионер Казинс и 4 члена его семьи
В Британии появятся марки с персонажами «Игры престолов»
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Чехия U200
США U207
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
Швеция U20
Канада U20
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Зарубежный
5.01
Фиорентина1
Интер1
Футбол. Зарубежный
5.01
Кьево1
Удинезе1
Хоккей. КХЛ
5.01
Витязь0
ЦСКА7
Биатлон. Биатлон
5.01
Оберхоф (Германия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
5.01
Лада3
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
5.01
Металлург Мг4
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
5.01
Автомобилист2
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
5.01
КуньлуньОТ2
Югра1
Хоккей. КХЛ
5.01
Трактор2
СКА6
Все события
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут
Ультиматум Месси. Чем грозит «Барселоне» независимость Каталонии
Полина Гагарина вышла в свет с новой прической
Неожиданно: Павел Воля позирует абсолютно лысым
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Раковые клетки уморили голодом
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
В Москве задержан участник АТО из Киева
Фоторепортажи
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
5 января, источник: Спорт-Экспресс

Ангелина Голикова: Серебро в Коломне — это космос

26-летняя спортсменка Ангелина Голикова — о серебре на 500 м на первом в истории чемпионате Европы на отдельных дистанциях.

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир ИВАНОВ
из Коломны

— По сравнению с тем, что было в прошлом году, сегодняшний результат — выше крыши для меня, — призналась Голикова. — Это просто космос! Ванесса Херцог, Катерина Эрбанова и наш флагман Оля Фаткулина уже несколько лет показывают очень высокий уровень. Для меня же быть в такой компании очень круто.

— А что у вас было в прошлом году?

— Я показывала совсем иные результаты — средненькие.

— Почему в этом году получается куда лучше?

— Я попала в сборную и именно к Сергею Клевчене — тренеру, который специализируется на спринте. У него же тренируется Ольга Фаткулина. Меня очень подстегивают тренировки с таким человеком. Все это наложило отпечаток и сегодня я показала приличный результат.

— Правильно понимаю, что в начале сезона на Фаткулину вы смотрели с открытым ртом?

— Да я и сейчас так на нее смотрю.

— Но вы ведь уже обыгрываете ее.

— Ольга для меня — настоящая величина. Она же призер Олимпийских игр, выигрывала чемпионат мира, обыгрывая Ирен Вюст и других топ-спортсменок. Я хочу, чтобы люди и глядя на меня говорили: «Да, мы не зря тратим время, болея за нее». Но для этого, конечно, нужно очень много работать.

— Вы с Фаткулиной подруги?

— Я к ней очень хорошо отношусь. Думаю, да, мы друзья.

— Для вас было принципиально стать сегодня лучшей из россиянок?

— Вообще об этом не думала. Я понимала, что если обойдусь без ошибок, покажу очень хороший результат. На это и настраивалась. Еще думала о Ванессе Херцог, с которой мы бежали в одном забеге. Нас не первый раз ставят вместе, и я уже неплохо изучила ее. Правда, для меня стало настоящим испытанием то, что бежать пришлось по малой дорожке.

— Почему?

— Переход с малую на большую дорожку получается не всегда. Сегодня вроде бы получилось неплохо, хотя тренер говорит, что можно было прибавить еще.

— Реально ли было сегодня обыгрывать австрийку?

— Кто знает. Попади они в другую пару — неизвестно, чем бы все закончилось. Вот Оле Фаткулиной и Даше Качановой сегодня не очень повезло — соперники были слабее.

— Для вас эта медаль — главная вершина в карьере?

— Пока — да.

Главный трансферный инсайд дня! Про Смолова и не только
Фуркад улетает от Бе, россияне хронически не бегут
Ультиматум Месси. Чем грозит «Барселоне» независимость Каталонии
Российский конькобежец Юсков стал чемпионом Европы
«Бешикташ» попробует приобрести Смолова после продажи Тосуна
«Без допинга вы ничего не можете». Немцы подозревают русских
«Ростов» подписал футболиста сборной Исландии
Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдет без зрителей
Спорт-Экспресс
Авто
МВД хочет серьезно ужесточить ПДД В России в 2018 году могут серьезно ужесточить наказание за систематические нарушения ПДД, передает агентство ТАСС
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Запоминайте эти имена: 12 главных новых звезд года Герои этой подборки снимаются не первый год — многие из них широко известны в узких кругах. 2018 год выведет их карьеру на качественно новый уровень — именно они исполняют главные роли в самых ожидаемых кинопремьерах
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Что почитать на каникулах: 5 отличных книг о моде Прочитанное будет особенно актуально после праздников: для поддержания великосветской беседы с друзьями и коллегами.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь