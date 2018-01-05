Ангелина Голикова: Серебро в Коломне — это космос

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир ИВАНОВ

из Коломны

— По сравнению с тем, что было в прошлом году, сегодняшний результат — выше крыши для меня, — призналась Голикова. — Это просто космос! Ванесса Херцог, Катерина Эрбанова и наш флагман Оля Фаткулина уже несколько лет показывают очень высокий уровень. Для меня же быть в такой компании очень круто.

— А что у вас было в прошлом году?

— Я показывала совсем иные результаты — средненькие.

— Почему в этом году получается куда лучше?

— Я попала в сборную и именно к Сергею Клевчене — тренеру, который специализируется на спринте. У него же тренируется Ольга Фаткулина. Меня очень подстегивают тренировки с таким человеком. Все это наложило отпечаток и сегодня я показала приличный результат.

— Правильно понимаю, что в начале сезона на Фаткулину вы смотрели с открытым ртом?

— Да я и сейчас так на нее смотрю.

— Но вы ведь уже обыгрываете ее.

— Ольга для меня — настоящая величина. Она же призер Олимпийских игр, выигрывала чемпионат мира, обыгрывая Ирен Вюст и других топ-спортсменок. Я хочу, чтобы люди и глядя на меня говорили: «Да, мы не зря тратим время, болея за нее». Но для этого, конечно, нужно очень много работать.

— Вы с Фаткулиной подруги?

— Я к ней очень хорошо отношусь. Думаю, да, мы друзья.

— Для вас было принципиально стать сегодня лучшей из россиянок?

— Вообще об этом не думала. Я понимала, что если обойдусь без ошибок, покажу очень хороший результат. На это и настраивалась. Еще думала о Ванессе Херцог, с которой мы бежали в одном забеге. Нас не первый раз ставят вместе, и я уже неплохо изучила ее. Правда, для меня стало настоящим испытанием то, что бежать пришлось по малой дорожке.

— Почему?

— Переход с малую на большую дорожку получается не всегда. Сегодня вроде бы получилось неплохо, хотя тренер говорит, что можно было прибавить еще.

— Реально ли было сегодня обыгрывать австрийку?

— Кто знает. Попади они в другую пару — неизвестно, чем бы все закончилось. Вот Оле Фаткулиной и Даше Качановой сегодня не очень повезло — соперники были слабее.

— Для вас эта медаль — главная вершина в карьере?