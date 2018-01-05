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5 января, источник: Спорт-Экспресс

Павел Кулижников: Пхенчхан? А что я могу сделать?

Пятикратный чемпион мира Павел Кулижников стал третьим на 500 м на домашнем чемпионате Европы, но все равно остался рад медали.

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир ИВАНОВ
из Коломны

— Что думаете о своей бронзе?

— В этом сезоне я вообще очень плохо бегу 500 м. То одно не получается, то другое, то с дорожкой не везет. Сейчас я более или менее выхожу на какой-то уровень. Не спотыкаюсь на каждом шаге. Сегодня получилось третье место — хорошо. Следующий раз будет лучше.

— Про пах забыть удалось?

— Постепенно забываю. Но на тренировках чувствуется.

— Артем Кузнецов пошутил, что хорошо бы вам сегодня поменяться дорожками…

— Так и есть. Вот недавно бежал вполсилы на чемпионате России. Но по малой дорожке. Получилось 34,7. Для меня малая — другое дело, я там просто открываюсь. А сегодня опять досталась большая… Никак не могу победить себя на ней.

— Что с этим делать?

— Тренирую. С каждым разом получается все лучше. Просто я много пропустил, эти 10 месяцев сказываются.

— Когда вы выигрывали старт за стартом говорили, что ваше преимущество над остальными в том, что вы не боитесь проиграть. И будете рады любой медали.

— Все правильно. Любая медаль — это круто. Вот мимо призов — это обидно.

— А проиграть серебро по тысячным?

— Это спорт, такое бывает. Сегодня повезло ему, завтра повезет мне.

— К вам в раздевалку заходил Виталий Мутко. О чем говорили?

— Поздоровались.

— Завтра 1000 м. Она в этом сезоне идет лучше, чем 500 м.

— Все так. Буду стараться. Очень хочется показать себя. Первый день мне всегда дается тяжелее, а потом становится легче.

— 7 января командный спринт. Побежите вы, Руслан Мурашов и Денис Юсков. Дрим-тим?

— Ни разу не бежал эту дисциплину!

— Не боитесь, что из-за неслаженности может что-то не получиться?

— Если думать об этом, лучше сидеть на диване и не выходить из дома. Когда-то надо пробовать.

— Как на вас отражается неизвестность относительно участия на Олимпийских играх?

— Пока никак. Надеюсь, все будет нормально. Если нет — а что я могу сделать? От меня ничего не зависит.

— Хотите сказать, выходя на старт, удается об этом вообще не думать?

— Где-то глубоко есть немного…

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