Российский конькобежец Юсков стал чемпионом Европы на дистанции 1500 м

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Юсков показал результат 1 минута 44,53 секунды. Второе место занял голландец Томас Крол (1.45,20). Третьим стал его соотечественник Кун Вервей (1.46,40). Россиянин Сергей Грязцов занял пятое место (1.46,72), Даниил Синицын — 11-е (1.49,42).

Медаль Юскова стала четвертой для сборной России на этом чемпионате Европы. Ранее серебро завоевали Ангелина Голикова (500 м) и Екатерина Шихова (1500 м), бронзовым призером на 500 м стал Павел Кулижников.

28-летний Юсков является рекордсменом мира на дистанции 1500 м и трехкратным чемпионом мира на 1500 м, дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств. На чемпионатах мира в классическом многоборье он завоевывал серебро и бронзу.

Ранее Международный олимпийский комитет временно приостановил членство Олимпийского комитета России. Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане под олимпийским флагом. Состав российской делегации будет определен специальной комиссией МОК, одним из критериев для участия в Играх является отсутствие допинговой истории. Юсков ранее отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.