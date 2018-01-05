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5 января, источник: ТАСС

Кулижников стал третьим на чемпионате Европы на дистанции 500 м

КОЛОМНА /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Россиянин Павел Кулижников завоевал бронзу чемпионата Европы по конькобежному спорту на дистанции 500 м. Соревнования проходят в подмосковной Коломне.

Победителем стал голландец Роналд Мюлдер, преодолевший дистанцию за 34,80 секунды. Второе место занял финн Мика Поутала (34,854). Результат Кулижникова — 34,858 секунды. Россиянин Артем Кузнецов стал пятым (35,06), Руслан Мурашов — девятым (35,28).

Медаль Кулижникова стала второй для сборной России на чемпионате Европы на отдельных дистанциях, который стартовал в пятницу. Ранее Ангелина Голикова заняла второе место на 500 м.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды по итогам сезона он становился обладателем Кубка мира на дистанции 500 метров и один раз — на 1000 метров. Кулижников является действующим обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98 секунды).

Чемпионат Европы завершится 7 января.

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