Кулижников стал третьим на чемпионате Европы на дистанции 500 м

Победителем стал голландец Роналд Мюлдер, преодолевший дистанцию за 34,80 секунды. Второе место занял финн Мика Поутала (34,854). Результат Кулижникова — 34,858 секунды. Россиянин Артем Кузнецов стал пятым (35,06), Руслан Мурашов — девятым (35,28).
Медаль Кулижникова стала второй для сборной России на чемпионате Европы на отдельных дистанциях, который стартовал в пятницу. Ранее Ангелина Голикова заняла второе место на 500 м.
Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды по итогам сезона он становился обладателем Кубка мира на дистанции 500 метров и один раз — на 1000 метров. Кулижников является действующим обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98 секунды).
Чемпионат Европы завершится 7 января.