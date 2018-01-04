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4 января, источник: Р-Спорт

Конькобежец Юсков стартует на ЧЕ забегом на 1500 м с голландцем Кролом

КОЛОМНА (Московская область), 4 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков начнет борьбу за медали чемпионата Европы в Коломне забегом на дистанции 1500 метров с голландцем Томасом Кролом.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Грязцов пробежит эту дистанцию с поляком Конрадом Нидзведским, Данил Синицин — со швейцарцем Оливером Гробом. У женщин на этой дистанции россиянка Елизавета Казелина стартует в паре с голландкой Линдой де Врис, Екатерина Шихова — с голландкой Маррит Ленстрой, Юлии Скоковой в соперницы досталась Катаржина Бахледа-Цурусь (Польша).

На дистанции 500 метров Дарья Качанова дебютирует в составе первой команды сборной России в забеге с Ксенией Садовской из Белоруссии, Ангелина Голикова пробежит «пятисотку» с Ванессой Херцог из Австрии, Ольга Фаткулина — с Летитой де Йонг (Нидерланды).

На 500 м у мужчин Руслан Мурашов стартует в паре с голландцем Роналдом Мюлдером, Павел Кулижников — с Артемом Кузнецовым.

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