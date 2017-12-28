Отстраненная от ОИ конькобежка Фаткулина вошла в состав сборной России на ЧЕ в Коломне

Ранее Фаткулина была пожизненно отстранена Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. МОК лишил россиянку серебряной медали Олимпиады в Сочи, выигранной на дистанции 500 метров, и аннулировал все ее результаты с Игр. Аналогичные санкции были применены к Румянцеву и Кузнецову.