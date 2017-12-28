Отстраненная от ОИ конькобежка Фаткулина вошла в состав сборной России на ЧЕ в Коломне

Кроме Фаткулиной в состав сборной России на турнир вошли Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Ольга Граф, Наталья Воронина, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Артем Кузнецов, Алексей Есин, Денис Юсков, Сергей Грязцов, Данил Синицин, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров. Виктория Филюшкина будет запасной.
Ранее Фаткулина была пожизненно отстранена Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. МОК лишил россиянку серебряной медали Олимпиады в Сочи, выигранной на дистанции 500 метров, и аннулировал все ее результаты с Игр. Аналогичные санкции были применены к Румянцеву и Кузнецову.
Чемпионат Европы в Коломне пройдет 5—7 января.