Конькобежка Фаткулина стала чемпионкой России на дистанции 1000 м

На текущем чемпионате России спортсменка также победила на дистанции 500 м.

Ранее Фаткулина была пожизненно отстранена Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

Фаткулина выиграла серебро Олимпийских игр — 2014 в Сочи на дистанции 500 м, на дистанции 1000 м она стала четвертой, на 1500 м — девятой. МОК аннулировал данные результаты. 27-летняя россиянка является чемпионкой мира (1000 м) и бронзовым призером (500 м) ЧМ-2013.