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11:48 (мск), источник: Советский спорт

Ольга Фаткулина: Родченков внес меня в список из-за моих щек

В минувшие выходные Ольга Фаткулина стала чемпионкой России на дистанции 500 метров.

Источник: Советский спорт

В интервью «Советскому спорту» спортсменка рассказала о том, почему Григорий Родченков внес ее в «список Дюшес» и когда Спортивный арбитражный суд (САS) в Лозанне рассмотрит ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

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«КОМИССИЯ МОК НАС НЕ СОБИРАЛАСЬ СЛУШАТЬ».

— Ольга, поздравляем с победой на вашей любимой дистанции.
— Спасибо.

— Но впереди у вас более серьезные испытания. Вы подали жалобу в Спортивный арбитражный суд. Но получили ли вы мотивировочную часть из МОК на ваше пожизненное отстранение от Олимпийских игр?
— Пока нет. Но надеемся, что скоро получим.

— Но вы же в курсе, что вам вменяется?
— В курсе. Родченков внес меня в свой список за мои большие щеки. Из формы и размеров моих щек он сделал вывод, что я с детства принимала гормоны роста.

— На ваших пробах обнаружены царапины?
— Никаких царапин нет и к содержимому пробирки претензий нет.

— Откуда у вас эта информация, если вы не получили мотивировочную часть?
— Я была в Лозанне на рассмотрении моего дела в конце ноября. А затем нам прислали сокращенный вариант мотивировочной части.

— Можете поподробнее рассказать, как проходило заседание комиссии Освальда?
— Выступали адвокаты МОК, которые обвинили нас в нарушении антидопинговых правил, говорили, что в России грязный спорт и вообще поливали нас и нашу страну грязью. Говорили, что даже если у наших спортсменов чистые пробы, все равно мы замешаны в сговоре, что мы виноваты в подмене проб.

— А вы что отвечали?
— Нас никто не спрашивал. За нас говорили наши адвокаты.

— Члены комиссии о каждом спортсмене отдельно говорили?
— Да, говорили, у кого какие нарушения. У кого-то были царапины на пробирках. У меня царапин не обнаружили.

— Но хотя бы вопросы вам задавали?
— Никаких вопросов не было. Хотя все это длилось почти шесть часов. В конце наши адвокаты попросили, чтобы спортсменам разрешили произнести последнее слово. И каждый говорил, что он невиновен, и задавал логичный вопрос, за что его так наказали? Нас выслушали и все. А затем, спустя какое-то время, пришел сокращенный вариант мотивировочной части. Из нее мы и узнали, что Родченков внес меня в «список Дюшес» из-за моих щек.

«НИКТО НЕ МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ, В ЧЕМ МОЯ ВИНА».

— Вы говорили, что никогда не встречались с Родченковым. Где он мог пристально вглядеться в ваши щеки?
— Он был на забеге на 500 метров на Олимпиаде в Сочи. Видимо, там мои щеки ему и показались подозрительными.

— Когда вы подали апелляцию в САS?
— Сразу после моего отстранения. Но у нас не хотели принимать документы из-за отсутствия мотивировочной части. Но затем нашим адвокатам удалось договориться, чтобы документы приняли. Когда появится мотивировочная часть, ее прикрепят к делу.

— Когда можно ожидать рассмотрения вашего дела?
— Нам сообщали, что в период с 20 по 30 января. Так что мы на низком старте.

— Как оцениваете шансы на положительный исход — как крайне малые, или сохраняете надежду?
— Правда на нашей стороне, какую-то надежду сохраняю, но не сильно верю в положительный исход.

Если сохранять уверенность в том, что меня оправдают, то представляю, как отрицательное решение мне по башке бабахнет — все, ты в пролете!

На нас начали гнать волну сразу после Олимпиады в Сочи. Понятно, что все к этому шло. Но мне просто обидно — почему я? Никто мне не может объяснить, в чем моя вина. Щеки? Но это же не аргумент! Судьба что ли такая, кто-то свыше начертал — отстранить этих людей от Олимпиады.

— Но Дениса Юскова оправдали?
— Да его вообще не было в этих списках. Денис всю эту грязь не пережил, ему просто потом сказали, что он не виноват, претензий к нему нет.

— То есть, вы себя готовите к худшему, чтобы это не стало для вас ударом?
— Да, потому что, как я уже сказала, не сильно верю в положительный исход.

— Однако у Международного союза конькобежцев (ISU) к вам претензий нет. Вы и в следующем сезоне планируете выступать на Кубке мира?
— Я сейчас вообще не думаю о том, что буду делать в следующем сезоне. Просто Международный союз конькобежцев понимает, что никаких доказательств моей вины нет, поэтому и допускает меня на Кубок мира, на чемпионат Европы. Представители ISU ведь присутствовали на заседании комиссии МОК. Они были полностью согласны с доводами наших адвокатов, а вот над доводами адвокатов МОК посмеивались. Руководство ISU по сравнению с чиновниками из других федераций повело себя разумно.

— На этапе Кубка мира в Канаде местные болельщики вывешивали какие-то баннеры, осуждающие вас. Что на них было изображено?

— Я вообще не хочу про эти баннеры вспоминать. Всякие недобрые взгляды со стороны соперниц замечала. Но я ни с кем там не общалась, старалась максимально от этого абстрагироваться. Больше не хочу об этом говорить.

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ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА.

24 ноября дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом приняла решение о пожизненном отстранении от Олимпийских игр российских конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева.

Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 метров на Играх-2014 в Сочи. Румянцев также принимал участие в соревнованиях, но остался без медалей. Обоих спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты аннулированы.

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