Ольга Фаткулина: Родченков внес меня в список из-за моих щек
В минувшие выходные Ольга Фаткулина стала чемпионкой России на дистанции 500 метров.
В минувшие выходные Ольга Фаткулина стала чемпионкой России на дистанции 500 метров.
В интервью «Советскому спорту» спортсменка рассказала о том, почему Григорий Родченков внес ее в «список Дюшес» и когда Спортивный арбитражный суд (САS) в Лозанне рассмотрит ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.
«КОМИССИЯ МОК НАС НЕ СОБИРАЛАСЬ СЛУШАТЬ».
— Ольга, поздравляем с победой на вашей любимой дистанции.
— Спасибо.
— Но впереди у вас более серьезные испытания. Вы подали жалобу в Спортивный арбитражный суд. Но получили ли вы мотивировочную часть из МОК на ваше пожизненное отстранение от Олимпийских игр?
— Пока нет. Но надеемся, что скоро получим.
— Но вы же в курсе, что вам вменяется?
— В курсе. Родченков внес меня в свой список за мои большие щеки. Из формы и размеров моих щек он сделал вывод, что я с детства принимала гормоны роста.
— На ваших пробах обнаружены царапины?
— Никаких царапин нет и к содержимому пробирки претензий нет.
— Откуда у вас эта информация, если вы не получили мотивировочную часть?
— Я была в Лозанне на рассмотрении моего дела в конце ноября. А затем нам прислали сокращенный вариант мотивировочной части.
— Можете поподробнее рассказать, как проходило заседание комиссии Освальда?
— Выступали адвокаты МОК, которые обвинили нас в нарушении антидопинговых правил, говорили, что в России грязный спорт и вообще поливали нас и нашу страну грязью. Говорили, что даже если у наших спортсменов чистые пробы, все равно мы замешаны в сговоре, что мы виноваты в подмене проб.
— А вы что отвечали?
— Нас никто не спрашивал. За нас говорили наши адвокаты.
— Члены комиссии о каждом спортсмене отдельно говорили?
— Да, говорили, у кого какие нарушения. У
— Но хотя бы вопросы вам задавали?
— Никаких вопросов не было. Хотя все это длилось почти шесть часов. В конце наши адвокаты попросили, чтобы спортсменам разрешили произнести последнее слово. И каждый говорил, что он невиновен, и задавал логичный вопрос, за что его так наказали? Нас выслушали и все. А затем, спустя
«НИКТО НЕ МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ, В ЧЕМ МОЯ ВИНА».
— Вы говорили, что никогда не встречались с Родченковым. Где он мог пристально вглядеться в ваши щеки?
— Он был на забеге на 500 метров на Олимпиаде в Сочи. Видимо, там мои щеки ему и показались подозрительными.
— Когда вы подали апелляцию в САS?
— Сразу после моего отстранения. Но у нас не хотели принимать документы
— Когда можно ожидать рассмотрения вашего дела?
— Нам сообщали, что в период с 20 по 30 января. Так что мы на низком старте.
— Как оцениваете шансы на положительный исход — как крайне малые, или сохраняете надежду?
— Правда на нашей стороне,
Если сохранять уверенность в том, что меня оправдают, то представляю, как отрицательное решение мне по башке бабахнет — все, ты в пролете!
На нас начали гнать волну сразу после Олимпиады в Сочи. Понятно, что все к этому шло. Но мне просто обидно — почему я? Никто мне не может объяснить, в чем моя вина. Щеки? Но это же не аргумент! Судьба что ли такая,
— Но Дениса Юскова оправдали?
— Да его вообще не было в этих списках. Денис всю эту грязь не пережил, ему просто потом сказали, что он не виноват, претензий к нему нет.
— То есть, вы себя готовите к худшему, чтобы это не стало для вас ударом?
— Да, потому что, как я уже сказала, не сильно верю в положительный исход.
— Однако у Международного союза конькобежцев (ISU) к вам претензий нет. Вы и в следующем сезоне планируете выступать на Кубке мира?
— Я сейчас вообще не думаю о том, что буду делать в следующем сезоне. Просто Международный союз конькобежцев понимает, что никаких доказательств моей вины нет, поэтому и допускает меня на Кубок мира, на чемпионат Европы. Представители ISU ведь присутствовали на заседании комиссии МОК. Они были полностью согласны с доводами наших адвокатов, а вот над доводами адвокатов МОК посмеивались. Руководство ISU по сравнению с чиновниками из других федераций повело себя разумно.
— На этапе Кубка мира в Канаде местные болельщики вывешивали
— Я вообще не хочу про эти баннеры вспоминать. Всякие недобрые взгляды со стороны соперниц замечала. Но я ни с кем там не общалась, старалась максимально от этого абстрагироваться. Больше не хочу об этом говорить.
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА.
24 ноября дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом приняла решение о пожизненном отстранении от Олимпийских игр российских конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева.
Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 метров на Играх-2014 в Сочи. Румянцев также принимал участие в соревнованиях, но остался без медалей. Обоих спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты аннулированы.