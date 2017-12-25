Конькобежцы Румянцев, Фаткулина и Кузнецов в предзаявке на ОИ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Мы подали расширенный состав: там у нас есть и Румянцев, и Фаткулина, и (Денис) Юсков, и (Павел) Кулижников. Мы подали всех ребят как кандидатов на участие в Олимпийских играх. Теперь комиссия вправе сказать, к примеру, уберите этого, этого и этого. Пока на сегодняшний день ничего такого не сказали», — сказала Слаутина, также подтвердив, что в предварительную заявку попал и отстраненный Кузнецов.

«Если мы говорим про формулировку, которой будет руководствоваться комиссия МОК — о том, что спортсмены, имевшие проблемы с антидопингом, не могут участвовать в Олимпийских играх, то вот именно на эту формулировку сейчас мы и будем подавать иск. Потому что тогда это будет вторым наказанием за одно и то же», — добавила собеседница агентства.