Более 120 конькобежцев примут участие в чемпионате Европы в Коломне

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«Борьбу за награды чемпионата Европы будут вести, по предварительным данным, 122 конькобежца из 16 стран континента», — отметил он.

Европейское первенство в Подмосковье пройдет в новом формате — будут разыграны медали на отдельных дистанциях (ранее награды разыгрывались в многоборье). На проведение мероприятия из бюджета Московской области выделено 15 миллионов рублей.

По словам министра спорта Московской области, на мероприятии будут задействованы более 100 волонтеров со знанием иностранных языков.

Допинговый скандал не помешает турниру

Местом проведения чемпионата Европы станет ледовый дворец «Коломна», который был модернизирован перед этим турниром. Изменился внешний вид конькобежного овала, был сделан новый лед с встроенной светодиодной лентой.

Терюшков отметил, что ледовый дворец входит в семерку самых быстрых катков в мире.