Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пентагон пытается сгладить слова о надвигающейся войне в Европе
Паралимпийская чемпионка из Бельгии решилась на эвтаназию
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Стали известны имена выдававших кредиты под залог бочек с водой
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор1
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Югра0
Сочи0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг0
СКА0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс0
Салават Юлаев1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард2
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь4
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
18:30
Лада
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
ЦСКА
Все события
На "Первом" анонсировали воссоединение Джигарханяна и Виталины
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
«Спартак» готов удвоить стоимость контракта игрока «Локомотива»
Россиянин включён в сотню лучших футболистов 2017 года
Ринго Старр получит звание рыцаря
Шепелев ответил на новые обвинения родственников Жанны Фриске
Итальянский медбрат убивал пациентов по заказу похоронного бюро
Паралимпийская чемпионка из Бельгии решилась на эвтаназию
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
17:00 (мск), источник: ТАСС

Более 120 конькобежцев примут участие в чемпионате Европы в Коломне

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 120 спортсменов из 16 стран примут участие в чемпионате Европы по конькобежному спорту, которое пройдет с 5 по 7 января в подмосковной Коломне. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Борьбу за награды чемпионата Европы будут вести, по предварительным данным, 122 конькобежца из 16 стран континента», — отметил он.

Европейское первенство в Подмосковье пройдет в новом формате — будут разыграны медали на отдельных дистанциях (ранее награды разыгрывались в многоборье). На проведение мероприятия из бюджета Московской области выделено 15 миллионов рублей.

По словам министра спорта Московской области, на мероприятии будут задействованы более 100 волонтеров со знанием иностранных языков.

Допинговый скандал не помешает турниру

Местом проведения чемпионата Европы станет ледовый дворец «Коломна», который был модернизирован перед этим турниром. Изменился внешний вид конькобежного овала, был сделан новый лед с встроенной светодиодной лентой.

Терюшков отметил, что ледовый дворец входит в семерку самых быстрых катков в мире.

Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина отметила, что взаимоотношения организации и Международного союза конькобежцев (ISU) «складываются позитивно», несмотря на допинговые скандалы вокруг российского спорта. «Мы это видим на примере проведения чемпионата Европы. Все мероприятия на территории России, связанные с ISU, подтверждаются. Коломна — это центр конькобежного спорта страны, не в обиду Москве и Челябинску будет сказано», — отметила она.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Третьяк рассказал о форме вратарей перед Олимпиадой
Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, со Свечниковым
«Реал» изменил трансферные цели после поражения от «Барселоны»
«Спартак» готов удвоить стоимость контракта игрока «Локомотива»
Россиянин включён в сотню лучших футболистов 2017 года
Boxing Day: рекорд Кейна и голевая феерия на «Энфилде»
Определен состав сборной России на «Тур де Ски»
Названа дата следующего боя Александра Емельяненко
Новости
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Звезды, которые стали мамами в 2017 году Анна Курникова, Ирина Шейк, Пелагея и другие новоиспеченные мамы – в нашей подборке
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь