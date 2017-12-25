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14:30 (мск), источник: Р-Спорт

Российские конькобежцы определились с цветами комбинезонов на Олимпиаде

КОЛОМНА (Московская область), 25 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские конькобежцы готовятся стартовать на Олимпийских играх в Пхенчхане в комбинезонах синего цвета с серебристыми вставками, заявил глава технического комитета по конькобежному спорту Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко.

Источник: РИА "Новости"

Россияне в последние сезоны выступали в костюмах синего цвета.

«Конькобежцы у нас выступят на Играх в комбинезоне синего цвета с серебристым, а шорт-трек — в сине-белом», — сказал Кибалко корреспонденту агентства «Р-Спорт», отметив, что цвета комбинезонов еще должны быть утверждены Международным олимпийским комитетом (МОК).

«С тех пор как мы поменяли цвета комбинезонов после Сочи-2014, выступаем в синем, многого добились в комбинезонах синей расцветки, можно сказать, этот цвет стал для нас счастливым. Так что особо для нас ничего не меняется в дизайне», — отметил в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт» трехкратный чемпион мира Денис Юсков.

Исполком МОК 5 декабря объявил о возможности допуска к Играм-2018 только «чистых» российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR). В экипировке российских олимпийцев не допускается использование любых символов для национальной идентификации.

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