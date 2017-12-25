Российские конькобежцы определились с цветами комбинезонов на Олимпиаде
КОЛОМНА (Московская область), 25 дек —
КОЛОМНА (Московская область), 25 дек —
Россияне в последние сезоны выступали в костюмах синего цвета.
«Конькобежцы у нас выступят на Играх в комбинезоне синего цвета с серебристым, а
«С тех пор как мы поменяли цвета комбинезонов после Сочи-2014, выступаем в синем, многого добились в комбинезонах синей расцветки, можно сказать, этот цвет стал для нас счастливым. Так что особо для нас ничего не меняется в дизайне», — отметил в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт» трехкратный чемпион мира Денис Юсков.
Исполком МОК 5 декабря объявил о возможности допуска к Играм-2018 только «чистых» российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR). В экипировке российских олимпийцев не допускается использование любых символов для национальной идентификации.