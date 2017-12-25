Российские конькобежцы определились с цветами комбинезонов на Олимпиаде

«Конькобежцы у нас выступят на Играх в комбинезоне синего цвета с серебристым, а шорт-трек — в сине-белом», — сказал Кибалко корреспонденту агентства «Р-Спорт», отметив, что цвета комбинезонов еще должны быть утверждены Международным олимпийским комитетом (МОК).

«С тех пор как мы поменяли цвета комбинезонов после Сочи-2014, выступаем в синем, многого добились в комбинезонах синей расцветки, можно сказать, этот цвет стал для нас счастливым. Так что особо для нас ничего не меняется в дизайне», — отметил в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт» трехкратный чемпион мира Денис Юсков.