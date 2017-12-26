Иван Скобрев: Что-то неординарное в Сочи происходило, и это уже признали наши власти

Источник: РИА "Новости"

При этом, по его мнению, на Олимпиаде в Сочи могли производиться определенные манипуляции.

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— Иван, ваша фамилия в «списке Дюшес». Что думаете об этом?

— Для начала хотелось бы разобраться, что это вообще за список. От чего было защищать меня? Я проходил допинг-контроль в Германии за неделю до приезда в Сочи. Как и всегда — никаких вопросов. И тут на самой Олимпиаде я вдруг начал что-то принимать? Да кем же нужно быть? Не бывает так, чтобы спортсмену поставили один укол или он съел одну таблетку — и сразу побежал на уровне олимпийского чемпиона. Это смешно.

— При этом, насколько я знаю, в теорию заговора против России вы не верите?

— Конечно, нет!

Что-то неординарное в Сочи происходило, и это уже признали наши власти, были извинения со стороны руководителей. Плюс если бы вся правда была на нашей стороне, не было бы отставки ряда чиновников. Так зачем обманывать самих себя? Откуда-то ноги выросли.

Я не верю, что все-все — это выдумки и фантазии Григория Родченкова. Наверное, сейчас правильно говорить по-другому, но я вижу картину вот так. Может быть, я не прав, кто знает? Но называть черное белым и наоборот мне не хочется.