Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пугачева снялась в «Голубом огоньке» втайне от всех
Названы самые необычные секс-травмы
Пенсионный фонд обнаружил 19 млн «лакомых молчунов»
Депутатов переселят из Госдумы на время реконструкции
В Германии умер участник группы «Песняры»
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Белоруссия U200
Швеция U201
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Чехия U205
Россия U202
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Канада U20
Финляндия U20
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль5
Суонси0
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит2
Слован3
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд1
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут3
Вест Хэм Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед2
Бернли2
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион0
Эвертон0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
27.12
Дания U20
США U20
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур5
Саутгемптон2
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур4
Северсталь2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал2
Спартак6
Все события
«Тут все задом наперед»: американцев удивил легендарный ГАЗ-66
СМИ: ЕС решил выставить России счет на €1,4 млрд
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Мутко приостановил работу в РФС
От трех англичан до «8+17»: как менялся лимит на легионеров
Ольга Бузова покрасила волосы в синий цвет
Видео дня: как Анна Седокова выглядит без макияжа
Врачи просят не кормить собак шоколадом
Специалист рассказал, сколько можно хранить остатки с праздничного стола
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Цвет, названный главным в наступающем 2018 году
Фоторепортажи
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
10:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Иван Скобрев: Что-то неординарное в Сочи происходило, и это уже признали наши власти

Знаменитый конькобежец Иван Скобрев, признанный комиссией МОК под руководством Дениса Освальда виновным в подмене допинг-проб на Играх-2014, считает обвинения абсурдными.

Источник: РИА "Новости"

При этом, по его мнению, на Олимпиаде в Сочи могли производиться определенные манипуляции.

Читайте также
Скобрев: Международные федерации уже не верят сумасшедшим запискам Родченкова

— Иван, ваша фамилия в «списке Дюшес». Что думаете об этом?

— Для начала хотелось бы разобраться, что это вообще за список. От чего было защищать меня? Я проходил допинг-контроль в Германии за неделю до приезда в Сочи. Как и всегда — никаких вопросов. И тут на самой Олимпиаде я вдруг начал что-то принимать? Да кем же нужно быть? Не бывает так, чтобы спортсмену поставили один укол или он съел одну таблетку — и сразу побежал на уровне олимпийского чемпиона. Это смешно.

— При этом, насколько я знаю, в теорию заговора против России вы не верите?

— Конечно, нет!

Что-то неординарное в Сочи происходило, и это уже признали наши власти, были извинения со стороны руководителей. Плюс если бы вся правда была на нашей стороне, не было бы отставки ряда чиновников. Так зачем обманывать самих себя? Откуда-то ноги выросли.

Я не верю, что все-все — это выдумки и фантазии Григория Родченкова. Наверное, сейчас правильно говорить по-другому, но я вижу картину вот так. Может быть, я не прав, кто знает? Но называть черное белым и наоборот мне не хочется.

Вместе с тем мне не хочется огульно обвинять в чем-то кого-то из нашего руководства. Я, как и остальные, не знаю всей ситуации. И мне очень хотелось бы разобраться в ней, понять, что же происходило на самом деле. У меня созрело огромное количество вопросов, но я не знаю, кому адресовать их, чтобы получить ответы. МОК? ОКР? (Владимир ИВАНОВ).

У Дзюбы есть четыре варианта
Мутко приостановил работу в РФС
От трех англичан до «8+17»: как менялся лимит на легионеров
Нападающий «Тоттенхэма» забил больше Роналду и Месси в 2017 году
Логинов и Старых подали апелляцию в CAS на недопуск к Олимпиаде
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли», уступая 0:2
Вратарь Мельничук выйдет в стартовом составе сборной России по хоккею на матч МЧМ с чехами
Девушки-телеведущие будут тренерами команд на Матче звезд КХЛ
Новости
Авто
В США крутая блондинка чинит автомобили (реально чинит) Мэлори Вудс не просто инстаграм-модель, а самый настоящий автомеханик, которая вдобавок гоняет на маслкаре Ford Mustang GT и мотоцикле Suzuki GSXR600
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу В новогоднюю ночь центральные каналы традиционно покажут праздничные шоу, участие в которых примут главные звезды российского кино, телевидения и эстрады
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все, такие разные новогодние вечеринки.
Дети
Дочь Ани Лорак растет точной копией мамы Поклонников поразило сходство Ани и Софии.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь