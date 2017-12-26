Иван Скобрев: Что-то неординарное в Сочи происходило, и это уже признали наши власти
Знаменитый конькобежец Иван Скобрев, признанный комиссией МОК под руководством Дениса Освальда виновным в подмене
Знаменитый конькобежец Иван Скобрев, признанный комиссией МОК под руководством Дениса Освальда виновным в подмене
При этом, по его мнению, на Олимпиаде в Сочи могли производиться определенные манипуляции.
— Иван, ваша фамилия в «списке Дюшес». Что думаете об этом?
— Для начала хотелось бы разобраться, что это вообще за список. От чего было защищать меня? Я проходил
— При этом, насколько я знаю, в теорию заговора против России вы не верите?
— Конечно, нет!
Что-то неординарное в Сочи происходило, и это уже признали наши власти, были извинения со стороны руководителей. Плюс если бы вся правда была на нашей стороне, не было бы отставки ряда чиновников. Так зачем обманывать самих себя? Откуда-то ноги выросли.
Я не верю, что
Вместе с тем мне не хочется огульно обвинять в