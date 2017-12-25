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14:29 (мск), источник: ТАСС

Отстраненная от ОИ конькобежка Фаткулина не исключает, что закончит карьеру после сезона

КОЛОМНА /Московская область/, 25 декабря. /ТАСС/. Российская конькобежка Ольга Фаткулина, которая была пожизненно отстранена Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх, может завершить карьеру по окончании текущего сезона. Об этом она заявила журналистам в Коломне, где проходит чемпионат России.

Международный олимпийский комитет (МОК) 24 ноября пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх серебряную медалистку Олимпиады в Сочи Фаткулину и участника Игр-2014 Александра Румянцева, а также аннулировал их результаты с ОИ-2014. В начале декабря Союз конькобежцев России (СКР) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на данное решение.

«Я не знаю, как ищу мотивацию. Бывают мысли во время дистанции — а зачем оно мне надо? Стимулируют мысли, что можно закончить красиво, что ISU [Международный союз конькобежцев] верит нам, что мы невиновны, что нас приплели просто до кучи. Стимулирует их позиция, и если бы не они, то давно бы выкинула эти коньки», — заявила она.

В начале января в подмосковной Коломне пройдет чемпионат Европы на отдельных дистанциях. «Чемпионат Европы — здорово, что он есть, это дает какую-то энергию, соревнования такого ранга — это праздник, душевное наслаждение, вкус победы. Эти мысли греют, когда понимаешь, что не поедешь на Олимпиаду, что это, возможно, твой последний сезон, но все равно есть силы участвовать и побеждать», — сказала конькобежка. В понедельник спортсменка выиграла чемпионат России на дистанции 500 метров.

«Раннее окончание карьеры? А что делать? Когда такое происходит, я себя чувствую никем, когда за меня решают, буду я соревноваться или нет», — подытожила 27-летняя спортсменка.

Как сообщил ТАСС глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, рассмотрение дел отстраненных конькобежцев в CAS произойдет не раньше середины января.

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