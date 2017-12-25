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13:42 (мск), источник: ТАСС

Российские конькобежцы и шорт-трекисты на ОИ-2018 планируют выступать в бело-синей форме

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские конькобежцы и шорт-трекисты на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане планируют выступать в комбинезонах, в которых сочетаются белый и синий цвета. Как сообщил ТАСС президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов, организация уже получила предварительное одобрение на использование такой формы.

20 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список требований к форме «олимпийских атлетов из России» на Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Список требований к форме, аксессуарам, инвентарю и иной экипировке россиян состоит из 13 пунктов. Форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему Олимпийского комитета России (ОКР), а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России.

«У нас есть предварительное согласование дизайна комбинезонов, мы получили предварительное одобрение от международной федерации и рабочей группы, ждем окончательное подтверждение со стороны комиссии МОК, — сказал Кравцов. — Будут использованы белый и синий цвета. Мы сохранили преемственность цветовой гаммы, которая используется на протяжении всего сезона. Убраны красный цвет и национальная символика».

Форма российских спортсменов может содержать только следующие надписи: Olympic Athlete from Russia («олимпийский атлет из России») или соответствующую аббревиатуру (OAR). Форма остальных членов российской делегации может содержать только надпись OAR. Эмблемы сборной России, ОКР и герба будут заменены на двухцветный логотип OAR, который содержит белый и красный цвета. При этом экипировка, которая будет разработана для россиян на Игры-2018, должна пройти процедуру одобрения МОК.

5 декабря исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

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